В ХМАО врачи помогли родить женщине с осложненной беременностью

В окружном перинатальном центре Нижневартовска акушеры-гинекологи помогли родить женщине с монохориальной моноамниотической двойней [когда плоды имеют одну плаценту и живут в одном плодном пузыре — прим. URA.RU]. Об этом написали врачи больницы в соцсетях.
«Пациентке было выполнено оперативное родоразрешение путем операции кесарева сечения в связи с излитием околоплодных вод. Из-за свободного перемещения плодов в одной амниотической полости пуповины плодов переплелись. Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады, оказывающей помощь пациентке, на свет появились два прекрасных малыша весом более двух килограммов», — сообщил перинатальный центр на своей странице ВКонтакте.
При многоплодной беременности перинатальные риски значительно выше, чем при одноплодной беременности. В случае беременности монохориальной моноамниотической двойней существует высокий риск перекручивания двух пуповин обоих плодов как в период беременности, так и во время родов, как и произошло у пациентки. Поэтому специалисты в подобных случаях рекомендуют проведение операции кесарева сечения на 33?34 неделе беременности.
«Сейчас мама и малыши чувствуют себя удовлетворительно и скоро, как только наберут нужный вес, будут выписаны домой», — добавили в больнице. За девять месяцев 2024 года в Нижневартовском перинатальном центре были родоразрешены 47 беременных с многоплодной беременностью, что составило 1,7% от всех родов.
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