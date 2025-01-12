Секреты дрессировки кошки: как приучить к когтеточке и переноске

Кошки — существа очень хитрые и своенравные. Однако они способны к обучению и могут адаптироваться к новым условиям, если владельцы учитывают их природные инстинкты и потребности. В беседе с корреспондентом URA.RU ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, как быстро приучить кошку к когтеточке, лотку и переноске.
Как приучить кошку к когтеточке
Для того чтобы приучить кошку к когтеточке, нужно выбрать предмет в специализированном магазине. По словам Михаила Шелякова, как правило кошкам нравятся когтеточки, которые продают в зоомагазинах. Нужно использовать специальные пакетики с мятой или другими смесями, которые привлекают внимание животных, считает эксперт. По его словам, если кошка хочет точить мебель, то ей дается на растерзание старый предмет, обматывает веревкой, посыпается смесью из этих пакетиков.
«Конечно, любая основа дрессуры — похвала. Шлепки в этом случае бесполезны. Это только ослабит ваши отношения. Животные хорошо воспринимают ласковые интонации, поглаживания. Единственный нюанс — память у них короткая, поэтому хвалить надо сразу», — отмечает эксперт.
Советы:
- познакомьте кошку с когтеточкой. Дайте понюхать и привыкнуть к нему. Поскребите когтеточку ногтями, чтобы кошка услышал звук;
- поиграйте с питомцем возле когтеточки, чтобы он вонзил коготки в материал. Так котенок сможет прощупать поверхность и познакомиться с когтеточкой поближе;
- попробуйте положить аксессуар горизонтально, если кошка не проявляет к нему интерес. Когда кошка научится пользоваться когтеточкой, вы сможете вернуть ее в нормальное положение;
- хвалите угощением или ласковым голосом;
- можно приобрести когтеточку со встроенной игрушкой на веревочке: она привлечет внимание и пробудит охотничий инстинкт.
Как приучить кошку к лотку
«Приучить кошку к лотку можно с помощью сыпучего наполнителя. Кошки обладают природным инстинктом — сидеть в засаде, что делает их очень чистоплотными. Кошки сами находят место для использования лотка и быстро привыкают к нему», — сказал ветеринарный врач. Он посоветовал показать кошке, где находится наполнитель или песок в игровой форме.
По словам эксперта, если кошка ходит мимо лотка и не отведенные для этого места — это признак заболевания или проявление недовольства вашим поведением. Михаил Шеляков отметил, что кошка может метить территорию, если считает, что ее выгоняют. Таким образом животное может показать, что вы уделяете ей слишком мало внимания.
Советы:
- выбрать тихое и укромное, но при этом легкодоступное место для лотка;
- подобрать подходящий наполнитель;
- поддерживать чистоту;
- хвалить кошку, когда она ходит в лоток, и дополнительно подкреплять это поведение лакомством или лаской;
- высаживать кошку в лоток после сна и кормления.
Как приучить кошку к переноске
Приучать к длительному нахождению в переноске следует постепенно. Начинать можно буквально с пары минут, постепенно увеличивая время пребывания в ней. Так животное начинает осознавать, что каждый раз, попадая в этот бокс, она обязательно выйдет из него целой и невредимой.
При приучении к переноске кошек можно ставить их в любимое место питомца для сна. Внутри нужно оставлять игрушку или лакомство, чтобы кошка начала хотя бы заходить внутрь. Если животное привыкнет к переноске и даже начнет в ней спать, подстилку следует использовать в дороге.
«При транспортировке животного достаточно быть рядом, успокаивать, чтобы больше привычных вещей было в переноске — подстилка, игрушка. Нужно быть в визуальном контакте. Хуже, когда с животными приходится расставаться, к примеру, во время перевозки животных в багажном отсеке. В этом случае нужно давать успокоительное, так как это стресс», — рассказал эксперт.
Советы:
- разместить открытую переноску в помещении, где чаще всего находится кошка. Первое время не закрывать переноску;
- заинтересовать кошку игрушками. Например, можно положить в переноску мячик, дразнилку-удочку, заводную мышку;
- увеличивать время, которое питомец проводит в переноске. Старайтесь выпускать животное раньше, чем оно начнет предпринимать попытки выбраться наружу;
- начать приучать питомца к перемещениям. Попробовать вынести кота в переноске на улицу.
Какие меры нельзя применять при обучении кошки
«При обучении кошек крайне важно избегать применения агрессии или физической силы. Кошки не воспринимают наказание как возможность для обучения, их внимание сосредотачивается не на собственном поведении, а на человеке, осуществляющем наказание, который в их глазах становится источником угрозы», — считает ветеринарный врач.
По его словам, такое поведение владельца может запечатлеться в памяти животного, вызывая страх и отказ подходить не только к месту инцидента, но и к самому владельцу.
Не рекомендуется также обливать кошку водой в попытке отучить ее от интереса к мебели или обоям. Это может привести к развитию страха и недоверия к вам со стороны животного. Принуждение кошки к использованию когтеточки путем физического давления тоже следует избегать. Кошка не поймет ваших действий, и когтеточка может начать ассоциироваться у нее с неприятными переживаниями.
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