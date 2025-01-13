Пермяку, выигравшему в «Монетке» холодильник, не отдали приз

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Холодильник отдали тому, кто пришел на розыгрыш лично
Холодильник отдали тому, кто пришел на розыгрыш лично Фото:

В Пермском крае житель поселка Центральный Коспашский в рамках рекламной акции магазина «Монетка» выиграл холодильник. Но, так как он лично не присутствовал в магазине в момент финального розыгрыша, приз отдали другому человеку. Пермяка это не устроило, он подал жалобу в антимонопольное ведомство.

«Заявитель принял участие в акции, предоставив рекламодателю чеки на необходимую сумму, а также свои персональные и контактные данные в установленный условиями розыгрыша срок, и выиграл холодильник. Однако в момент проведения розыгрыша победитель лично не присутствовал в магазине, и приз вручили другому участнику», — говорится на сайте УФАС по Пермскому краю.

Победитель в заявлении также указал, что розыгрыш проводилсяна два часа раньше, чем планировалось. Более того, в условиях акции не указывалась необходимость личного присутствия. Пермское УФАС заподозрило магазин в нарушении Закона о рекламе. В отношении компании «Элемент-трейд» возбуждено дело.

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В Пермском крае житель поселка Центральный Коспашский в рамках рекламной акции магазина «Монетка» выиграл холодильник. Но, так как он лично не присутствовал в магазине в момент финального розыгрыша, приз отдали другому человеку. Пермяка это не устроило, он подал жалобу в антимонопольное ведомство. «Заявитель принял участие в акции, предоставив рекламодателю чеки на необходимую сумму, а также свои персональные и контактные данные в установленный условиями розыгрыша срок, и выиграл холодильник. Однако в момент проведения розыгрыша победитель лично не присутствовал в магазине, и приз вручили другому участнику», — говорится на сайте УФАС по Пермскому краю. Победитель в заявлении также указал, что розыгрыш проводилсяна два часа раньше, чем планировалось. Более того, в условиях акции не указывалась необходимость личного присутствия. Пермское УФАС заподозрило магазин в нарушении Закона о рекламе. В отношении компании «Элемент-трейд» возбуждено дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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