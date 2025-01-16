Гендиректору пермского завода продлили контракт

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Димухамедов будет руководить заводом еще два года
Димухамедов будет руководить заводом еще два года Фото:

Генеральный директор «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) в Пермском крае Руслан Димухамедов остается управлять предприятием. Такое решение принял совет директоров на заседании 16 января.

«Совет директоров ОАО „Соликамский магниевый завод“ продлил полномочия генерального директора компании Руслана Димухамедова. Срок — два года», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные Центра раскрытия информации. Димухамедов является генеральным директором СМЗ с 2023 года.

Ранее URA.RU рассказало, что генпрокуратура потребовала в суде изъять акции СМЗ. Но инвесторы подали жалобу. Им предложили выплаты в размере 9,6 тысячи рублей за акцию.

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Генеральный директор «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) в Пермском крае Руслан Димухамедов остается управлять предприятием. Такое решение принял совет директоров на заседании 16 января. «Совет директоров ОАО „Соликамский магниевый завод“ продлил полномочия генерального директора компании Руслана Димухамедова. Срок — два года», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные Центра раскрытия информации. Димухамедов является генеральным директором СМЗ с 2023 года. Ранее URA.RU рассказало, что генпрокуратура потребовала в суде изъять акции СМЗ. Но инвесторы подали жалобу. Им предложили выплаты в размере 9,6 тысячи рублей за акцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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