Гендиректору пермского завода продлили контракт

Генеральный директор «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) в Пермском крае Руслан Димухамедов остается управлять предприятием. Такое решение принял совет директоров на заседании 16 января.
«Совет директоров ОАО „Соликамский магниевый завод“ продлил полномочия генерального директора компании Руслана Димухамедова. Срок — два года», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные Центра раскрытия информации. Димухамедов является генеральным директором СМЗ с 2023 года.
Ранее URA.RU рассказало, что генпрокуратура потребовала в суде изъять акции СМЗ. Но инвесторы подали жалобу. Им предложили выплаты в размере 9,6 тысячи рублей за акцию.
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