«Надо было Орлова брать»: Жога выслушал просьбы главных уральских ученых. Фото

Полпреду Жоге представили разработки ученых УрО РАН

17 января 2025 в 20:14 Размер текста - 17 +

В УрО РАН Жога приехал впервые Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил Уральское отделение Российской академии наук в Екатеринбурге, много внимания которой уделял его предшественник на посту Владимир Якушев. Почти два часа его водили по лабораториям, рассказывали о разработках, озвучили несколько просьб и один раз пожаловались, так что Жога даже вспомнил мэра Алексея Орлова. Но времени на встречу все равно оказалось мало — пришлось пообещать новую. Внимание к УрО РАН неслучайно. Наука — это основа для достижения поставленных президентом национальных целей, база для обеспечения стране технологического суверенитета, позже скажет сам Жога. Пока он не появился, в коридорах обсуждали: «Простой, позитивный в общении. Военный человек все-таки. Отряд БПЛА создал сначала во взводе, потом в батальоне. Нас он поддержит». Некоторые разработки Жоге показались особенно интересными Фото: Размик Закарян © URA.RU Жога приехал в академию наук в компании помощника Евгения Гурария, курирующего, в том числе, научный сектор, и областного министра промышленности Сергея Пересторонина. Его сразу повели в Институт физики металлов, где устроили презентацию. «У нас молодой институт — порядка 40% молодых и не очень сотрудников… Работают четыре лаборатории, они хорошо оборудованы, есть 3D-принтер, где печатают детали из титана, сплавов. Есть электронные микроскопы, чтобы смотреть атомное разрешение. Нужен еще просвечивающий микроскоп, но из строя вышла линза, и с нас просят 31 млн рублей, чтобы поменять ее. Может, вы сможете нам помочь…» — не растерялся директор института Николай Мушников. Жоге также рассказали про износостойкие композиционные покрытия, керамостальную композитную защиту и многие другие разработки, некоторые из которых активно используют и промышленные предприятия. «Можно сэкономить миллиарды…» — добавил Мушников про одну из них. «Ну вот, столько экономишь, а на линзу просишь 31 млн», — пошутил Пересторонин. Заканчивалась презентация слайдом «просьбы». «Мы конечно рады вам, но…» — продолжил Мушников. Жогу попросили поддержать не только ремонт просвечивающего микроскопа, но и строительство первого компактного источника нейронов в Екатеринбурге. Что ответил полпред, интрига — журналистов попросили кабинет покинуть. В институте физики металлов Фото: Размик Закарян © URA.RU После статусному гостю показали отделы электронной микроскопии, магнитных материалов, «чистые» комнаты для опытов и повели в Институт высокотемпературной электрохимии (ИВТЭ). Здесь проводят исследования по получению новых материалов с заданными свойствами для различных отраслей промышленности, создают устройства для электрохимической энергетики (аккумуляторы, топливные элементы, газовые сенсоры), разрабатывают технологии глубокой переработки природного и техногенного сырья. Большой блок работ связан с атомной энергетикой. Рассказывая об институте, его руководитель Юрий Зайков не смог скрыть боль — на балансе находятся объекты коммунальной инфраструктуры, которые обслуживают не только девять институтов УрО РАН, но и весь район — очень затратно. «Мы попытались отдать сети муниципалитету, а нам ответили — не нужно», — поделился Зайков. «Надо было брать Орлова», — то ли в шутку, то ли всерьез сказал Жога. Шел второй час экскурсии по академии наук, радушных хозяев поторапливали. Напоследок, рассказывая про лабораторию керамики, где делают порошковые и керамические материалы на основе диоксида циркония для авиадвигателестроения, энергетики, медицины, Зайков уже не выдержал. «Надо было к нам на целый день приезжать», — сказал он Жоге. Полпред пригласил ученого встретиться в понедельник. «Это не на коленке в коридоре надо разговаривать», — добавил он. Без подарка не отпустили — дали статуэтку из меди, изготовленную в институте электрохимии. Абстрактная модель атома. «На площадке УрО РАН идет работа над крайне интересными и перспективными проектами, которые станут основой для прорывных технологий. Важно, что выстроено взаимодействие с действующими предприятиями, институтами развития, госкорпорациями. Уверен, что общими усилиями удастся добиться выдающихся результатов», — подытожил полпред. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил Уральское отделение Российской академии наук в Екатеринбурге, много внимания которой уделял его предшественник на посту Владимир Якушев. Почти два часа его водили по лабораториям, рассказывали о разработках, озвучили несколько просьб и один раз пожаловались, так что Жога даже вспомнил мэра Алексея Орлова. Но времени на встречу все равно оказалось мало — пришлось пообещать новую. Внимание к УрО РАН неслучайно. Наука — это основа для достижения поставленных президентом национальных целей, база для обеспечения стране технологического суверенитета, позже скажет сам Жога. Пока он не появился, в коридорах обсуждали: «Простой, позитивный в общении. Военный человек все-таки. Отряд БПЛА создал сначала во взводе, потом в батальоне. Нас он поддержит». Жога приехал в академию наук в компании помощника Евгения Гурария, курирующего, в том числе, научный сектор, и областного министра промышленности Сергея Пересторонина. Его сразу повели в Институт физики металлов, где устроили презентацию. «У нас молодой институт — порядка 40% молодых и не очень сотрудников… Работают четыре лаборатории, они хорошо оборудованы, есть 3D-принтер, где печатают детали из титана, сплавов. Есть электронные микроскопы, чтобы смотреть атомное разрешение. Нужен еще просвечивающий микроскоп, но из строя вышла линза, и с нас просят 31 млн рублей, чтобы поменять ее. Может, вы сможете нам помочь…» — не растерялся директор института Николай Мушников. Жоге также рассказали про износостойкие композиционные покрытия, керамостальную композитную защиту и многие другие разработки, некоторые из которых активно используют и промышленные предприятия. «Можно сэкономить миллиарды…» — добавил Мушников про одну из них. «Ну вот, столько экономишь, а на линзу просишь 31 млн», — пошутил Пересторонин. Заканчивалась презентация слайдом «просьбы». «Мы конечно рады вам, но…» — продолжил Мушников. Жогу попросили поддержать не только ремонт просвечивающего микроскопа, но и строительство первого компактного источника нейронов в Екатеринбурге. Что ответил полпред, интрига — журналистов попросили кабинет покинуть. После статусному гостю показали отделы электронной микроскопии, магнитных материалов, «чистые» комнаты для опытов и повели в Институт высокотемпературной электрохимии (ИВТЭ). Здесь проводят исследования по получению новых материалов с заданными свойствами для различных отраслей промышленности, создают устройства для электрохимической энергетики (аккумуляторы, топливные элементы, газовые сенсоры), разрабатывают технологии глубокой переработки природного и техногенного сырья. Большой блок работ связан с атомной энергетикой. Рассказывая об институте, его руководитель Юрий Зайков не смог скрыть боль — на балансе находятся объекты коммунальной инфраструктуры, которые обслуживают не только девять институтов УрО РАН, но и весь район — очень затратно. «Мы попытались отдать сети муниципалитету, а нам ответили — не нужно», — поделился Зайков. «Надо было брать Орлова», — то ли в шутку, то ли всерьез сказал Жога. Шел второй час экскурсии по академии наук, радушных хозяев поторапливали. Напоследок, рассказывая про лабораторию керамики, где делают порошковые и керамические материалы на основе диоксида циркония для авиадвигателестроения, энергетики, медицины, Зайков уже не выдержал. «Надо было к нам на целый день приезжать», — сказал он Жоге. Полпред пригласил ученого встретиться в понедельник. «Это не на коленке в коридоре надо разговаривать», — добавил он. Без подарка не отпустили — дали статуэтку из меди, изготовленную в институте электрохимии. Абстрактная модель атома. «На площадке УрО РАН идет работа над крайне интересными и перспективными проектами, которые станут основой для прорывных технологий. Важно, что выстроено взаимодействие с действующими предприятиями, институтами развития, госкорпорациями. Уверен, что общими усилиями удастся добиться выдающихся результатов», — подытожил полпред.