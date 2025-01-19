В Челябинской области 59 проектов сразятся за PR-премию года

В Челябинской области на премию за лучший PR-проект года приняли 59 заявок от компаний региона. Конкурс посвящен памяти председателя Союза журналистов региона Ольги Давиденко.
«Оргкомитет конкурса профессионального мастерства PR-специалистов Южного Урала „PRЕМИЯ-2024“ имени Ольги Давиденко завершил прием и провел техническую экспертизу заявок. За главную региональную PR-награду будут бороться 59 PR-проектов компаний и организаций Южного Урала», — сообщили организаторы конкурса.
В состязании примут участие 30 заявок на «Лучший PR-проект года», 12 проектов в номинации «Лучший внутрикорпоративный проект года», также подано 17 заявок на «Лучшее корпоративное медиа года». Организаторы отметили, что несколько компаний подали заявки в каждую номинацию, увеличив свои шансы на победу. Они поблагодарили участников за крутые проекты и презентации.
Сейчас со всеми документами знакомятся эксперты, шорт-лист конкурса будет объявлен 27 января, а публичная защита проектов — 31 января. Победителей наградят 6—9 февраля 2025 года в Магнитогорске на курорте «Притяжение» в рамках Медиагорs-2025 — форума и кубка СМИ имени Ольги Давиденко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!