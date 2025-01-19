19 января 2025

В Челябинской области 59 проектов сразятся за PR-премию года

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Награждение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе. Челябинск, букет, цветы
В конкурсе принимают участие PR-проектов компаний региона Фото:

В Челябинской области на премию за лучший PR-проект года приняли 59 заявок от компаний региона. Конкурс посвящен памяти председателя Союза журналистов региона Ольги Давиденко.

«Оргкомитет конкурса профессионального мастерства PR-специалистов Южного Урала „PRЕМИЯ-2024“ имени Ольги Давиденко завершил прием и провел техническую экспертизу заявок. За главную региональную PR-награду будут бороться 59 PR-проектов компаний и организаций Южного Урала», — сообщили организаторы конкурса.

В состязании примут участие 30 заявок на «Лучший PR-проект года», 12 проектов в номинации «Лучший внутрикорпоративный проект года», также подано 17 заявок на «Лучшее корпоративное медиа года». Организаторы отметили, что несколько компаний подали заявки в каждую номинацию, увеличив свои шансы на победу. Они поблагодарили участников за крутые проекты и презентации.

Сейчас со всеми документами знакомятся эксперты, шорт-лист конкурса будет объявлен 27 января, а публичная защита проектов — 31 января. Победителей наградят 6—9 февраля 2025 года в Магнитогорске на курорте «Притяжение» в рамках Медиагорs-2025 — форума и кубка СМИ имени Ольги Давиденко.

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В Челябинской области на премию за лучший PR-проект года приняли 59 заявок от компаний региона. Конкурс посвящен памяти председателя Союза журналистов региона Ольги Давиденко. «Оргкомитет конкурса профессионального мастерства PR-специалистов Южного Урала „PRЕМИЯ-2024“ имени Ольги Давиденко завершил прием и провел техническую экспертизу заявок. За главную региональную PR-награду будут бороться 59 PR-проектов компаний и организаций Южного Урала», — сообщили организаторы конкурса. В состязании примут участие 30 заявок на «Лучший PR-проект года», 12 проектов в номинации «Лучший внутрикорпоративный проект года», также подано 17 заявок на «Лучшее корпоративное медиа года». Организаторы отметили, что несколько компаний подали заявки в каждую номинацию, увеличив свои шансы на победу. Они поблагодарили участников за крутые проекты и презентации. Сейчас со всеми документами знакомятся эксперты, шорт-лист конкурса будет объявлен 27 января, а публичная защита проектов — 31 января. Победителей наградят 6—9 февраля 2025 года в Магнитогорске на курорте «Притяжение» в рамках Медиагорs-2025 — форума и кубка СМИ имени Ольги Давиденко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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