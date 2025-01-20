Пермяк надел огромные уши Леониду Якубовичу на шоу «Поле чудес». Фото

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Леонид Якубович примерил пермские уши на шоу «Поле чудес» (архивное фото)
Леонид Якубович примерил пермские уши на шоу «Поле чудес» (архивное фото) Фото:

Александр Шипицин из Кудымкара Пермского края принял участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале. По традиции он подарил ведущему Леониду Якубовичу несколько презентов. Среди них была статуэтка «Пермяк соленые уши», а также огромные накладные уши, которые Якубович примерил. Тур Шипицин не выиграл, но спел в эфире со своим коллективом «Шондiбан».

«В свободное время я занимаюсь с коми-пермяцким ансамблем песни и танца „Шондiбан“», — рассказал о себе Шипицин. После этого на сцену в телестудии вышел весь коллектив и исполнил песню на коми-пермяцком языке. Эфир шоу опубликован на сайте Первого канала.

Тур, в котором участвовал Шипицин, выиграла Екатерина Свиридова — сотрудница полиции из Кыштыма Челябинской области. Она в итоге стала победителем всей игры. 

Леонид Якубович примерил «уши пермяка»
Леонид Якубович примерил «уши пермяка»
Фото:

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Александр Шипицин из Кудымкара Пермского края принял участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале. По традиции он подарил ведущему Леониду Якубовичу несколько презентов. Среди них была статуэтка «Пермяк соленые уши», а также огромные накладные уши, которые Якубович примерил. Тур Шипицин не выиграл, но спел в эфире со своим коллективом «Шондiбан». «В свободное время я занимаюсь с коми-пермяцким ансамблем песни и танца „Шондiбан“», — рассказал о себе Шипицин. После этого на сцену в телестудии вышел весь коллектив и исполнил песню на коми-пермяцком языке. Эфир шоу опубликован на сайте Первого канала. Тур, в котором участвовал Шипицин, выиграла Екатерина Свиридова — сотрудница полиции из Кыштыма Челябинской области. Она в итоге стала победителем всей игры. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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