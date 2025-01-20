Александр Шипицин из Кудымкара Пермского края принял участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале. По традиции он подарил ведущему Леониду Якубовичу несколько презентов. Среди них была статуэтка «Пермяк соленые уши», а также огромные накладные уши, которые Якубович примерил. Тур Шипицин не выиграл, но спел в эфире со своим коллективом «Шондiбан».
«В свободное время я занимаюсь с коми-пермяцким ансамблем песни и танца „Шондiбан“», — рассказал о себе Шипицин. После этого на сцену в телестудии вышел весь коллектив и исполнил песню на коми-пермяцком языке. Эфир шоу опубликован на сайте Первого канала.
Тур, в котором участвовал Шипицин, выиграла Екатерина Свиридова — сотрудница полиции из Кыштыма Челябинской области. Она в итоге стала победителем всей игры.
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