В Перми бригадир на стройке получил тяжелые травмы

Бригадир на стройке пострадал во время работы. Мужчина получил множественные травмы, находясь в строящемся здании в Индустриальном районе Перми.
«ЧП произошло 17 января по ул. Беляева, 210. Бригадир находился на третьем или четвертом этаже строящегося дома. На месте проведения монолитных работ мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы рук и ног», — рассказали в пресс-службе краевой госинспекции труда.
Сейчас специалисты Роструда формируют комиссию, которая будет выяснять причины случившегося. Расследование осложнено тем, что, когда бригадир получил травмы, рядом с ним не было других строителей и нет свидетелей произошедшего. Сам пострадавший сейчас находится в больнице без сознания.
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