21 января 2025

В Перми бригадир на стройке получил тяжелые травмы

© Служба новостей «URA.RU»
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В момент ЧП строитель находился один
В момент ЧП строитель находился один Фото:

Бригадир на стройке пострадал во время работы. Мужчина получил множественные травмы, находясь в строящемся здании в Индустриальном районе Перми.

«ЧП произошло 17 января по ул. Беляева, 210. Бригадир находился на третьем или четвертом этаже строящегося дома. На месте проведения монолитных работ мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы рук и ног», — рассказали в пресс-службе краевой госинспекции труда.

Сейчас специалисты Роструда формируют комиссию, которая будет выяснять причины случившегося. Расследование осложнено тем, что, когда бригадир получил травмы, рядом с ним не было других строителей и нет свидетелей произошедшего. Сам пострадавший сейчас находится в больнице без сознания.

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Бригадир на стройке пострадал во время работы. Мужчина получил множественные травмы, находясь в строящемся здании в Индустриальном районе Перми. «ЧП произошло 17 января по ул. Беляева, 210. Бригадир находился на третьем или четвертом этаже строящегося дома. На месте проведения монолитных работ мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы рук и ног», — рассказали в пресс-службе краевой госинспекции труда. Сейчас специалисты Роструда формируют комиссию, которая будет выяснять причины случившегося. Расследование осложнено тем, что, когда бригадир получил травмы, рядом с ним не было других строителей и нет свидетелей произошедшего. Сам пострадавший сейчас находится в больнице без сознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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