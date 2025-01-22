Госдума одобрила запрет продажи детям зажигалок

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Володин заявил, что дети должны расти здоровыми
Володин заявил, что дети должны расти здоровыми Фото:

В Госдуме одобрили проект закона, который запрещает продажу детям баллончиков, содержащих сжиженный газ. Его поддержали 95% опрошенных депутатов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, аргументировав тем, что несовершеннолетних нужно оградить от токсикомании. 

«95% опрошенных поддержали введение запрета на продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров», — написал Володин в своем telegram-канале. Также на сайте Госдумы идет планерное заседание.

Вячеслав Володин добавил, что соответствующий закон был принят еще в ноябре 2024 года. Отмечается, что нарушителям грозит штраф до 600 тысяч рублей. Так, физические лица заплатят до 60 тысяч рублей, должностные — до 300 тысяч, а юридические — до 600 тысяч рублей. Володин добавил, что нужно сделать все необходимое, чтобы нынешнее поколение детей росло здоровым. 

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В Госдуме одобрили проект закона, который запрещает продажу детям баллончиков, содержащих сжиженный газ. Его поддержали 95% опрошенных депутатов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, аргументировав тем, что несовершеннолетних нужно оградить от токсикомании.  «95% опрошенных поддержали введение запрета на продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров», — написал Володин в своем telegram-канале. Также на сайте Госдумы идет планерное заседание. Вячеслав Володин добавил, что соответствующий закон был принят еще в ноябре 2024 года. Отмечается, что нарушителям грозит штраф до 600 тысяч рублей. Так, физические лица заплатят до 60 тысяч рублей, должностные — до 300 тысяч, а юридические — до 600 тысяч рублей. Володин добавил, что нужно сделать все необходимое, чтобы нынешнее поколение детей росло здоровым. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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