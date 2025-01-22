Госдума одобрила запрет продажи детям зажигалок

В Госдуме одобрили проект закона, который запрещает продажу детям баллончиков, содержащих сжиженный газ. Его поддержали 95% опрошенных депутатов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, аргументировав тем, что несовершеннолетних нужно оградить от токсикомании.
«95% опрошенных поддержали введение запрета на продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров», — написал Володин в своем telegram-канале. Также на сайте Госдумы идет планерное заседание.
Вячеслав Володин добавил, что соответствующий закон был принят еще в ноябре 2024 года. Отмечается, что нарушителям грозит штраф до 600 тысяч рублей. Так, физические лица заплатят до 60 тысяч рублей, должностные — до 300 тысяч, а юридические — до 600 тысяч рублей. Володин добавил, что нужно сделать все необходимое, чтобы нынешнее поколение детей росло здоровым.
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