Власти ХМАО раскрыли чем занимаются школьники во время актировок

Школьники ХМАО учатся дистанционно на платформе «Сферум» при объявлении актированного дня. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования Югры.
«Учиться дистанционно — это уже обыденная практика, дети также посещают уроки и выполняют задания. Но это не „ZOOM“ или какие-то сервисы, как было раньше, а федеральная платформа „Сферум“, там легко разобраться, что к чему», — сообщили в депобре Югры.
Каждый учитель ведет свой урок по расписанию, а директора школ мониторят, прошел урок или нет. Потом в департаменте собирают статистику по проведенным предметам, таким образом контролируя учебный процесс.
URA.RU рассказало, при какой погоде школьники Югры могут пропустить уроки. Ученики и их родители смогут рассчитывать на объявление актировки при температуре минус 29-36 градусов.
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