Власти ХМАО раскрыли чем занимаются школьники во время актировок

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Школьники учатся дистанционно на федеральной платформе
Школьники учатся дистанционно на федеральной платформе Фото:
новость из сюжета
Актировки для школьников ХМАО

Школьники ХМАО учатся дистанционно на платформе «Сферум» при объявлении актированного дня. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования Югры.

«Учиться дистанционно — это уже обыденная практика, дети также посещают уроки и выполняют задания. Но это не „ZOOM“ или какие-то сервисы, как было раньше, а федеральная платформа „Сферум“, там легко разобраться, что к чему», — сообщили в депобре Югры.

Каждый учитель ведет свой урок по расписанию, а директора школ мониторят, прошел урок или нет. Потом в департаменте собирают статистику по проведенным предметам, таким образом контролируя учебный процесс.

URA.RU рассказало, при какой погоде школьники Югры могут пропустить уроки. Ученики и их родители смогут рассчитывать на объявление актировки при температуре минус 29-36 градусов.

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Школьники ХМАО учатся дистанционно на платформе «Сферум» при объявлении актированного дня. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования Югры. «Учиться дистанционно — это уже обыденная практика, дети также посещают уроки и выполняют задания. Но это не „ZOOM“ или какие-то сервисы, как было раньше, а федеральная платформа „Сферум“, там легко разобраться, что к чему», — сообщили в депобре Югры. Каждый учитель ведет свой урок по расписанию, а директора школ мониторят, прошел урок или нет. Потом в департаменте собирают статистику по проведенным предметам, таким образом контролируя учебный процесс. URA.RU рассказало, при какой погоде школьники Югры могут пропустить уроки. Ученики и их родители смогут рассчитывать на объявление актировки при температуре минус 29-36 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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