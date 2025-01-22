В Челябинске арестовали два китайских погрузчика в счет таможенных сборов

Челябинская таможня арестовала два погрузчика китайского производства, принадлежащие компании, которая не уплатила таможенные платежи на сумму, превышающую 10 миллионов рублей. Решение санкционировал челябинский транспортный прокурор.
«В связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таможенных платежей у участника внешнеэкономической деятельности, осуществляющего оптовую торговлю шинами, образовалась задолженность. Таможенным органом с санкции прокурора произведён арест на два автопогрузчика „TRF D25-3X“, „TFN CPCD25-XW33C-RT4“, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Стоимость каждого из погрузчиков составляет около полутора миллионов. В транспортной прокуратуре добавили, что в случае неуплаты таможенных платежей организацией, арестованное имущество будет обращено в доход государства.
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