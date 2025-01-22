22 января 2025

В Челябинске арестовали два китайских погрузчика в счет таможенных сборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузчики конфискуют, если владелец не уплатит сборы
Погрузчики конфискуют, если владелец не уплатит сборы Фото:

Челябинская таможня арестовала два погрузчика китайского производства, принадлежащие компании, которая не уплатила таможенные платежи на сумму, превышающую 10 миллионов рублей. Решение санкционировал челябинский транспортный прокурор.

«В связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таможенных платежей у участника внешнеэкономической деятельности, осуществляющего оптовую торговлю шинами, образовалась задолженность. Таможенным органом с санкции прокурора произведён арест на два автопогрузчика „TRF D25-3X“, „TFN CPCD25-XW33C-RT4“, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Стоимость каждого из погрузчиков составляет около полутора миллионов. В транспортной прокуратуре добавили, что в случае неуплаты таможенных платежей организацией, арестованное имущество будет обращено в доход государства.

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Челябинская таможня арестовала два погрузчика китайского производства, принадлежащие компании, которая не уплатила таможенные платежи на сумму, превышающую 10 миллионов рублей. Решение санкционировал челябинский транспортный прокурор. «В связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таможенных платежей у участника внешнеэкономической деятельности, осуществляющего оптовую торговлю шинами, образовалась задолженность. Таможенным органом с санкции прокурора произведён арест на два автопогрузчика „TRF D25-3X“, „TFN CPCD25-XW33C-RT4“, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Стоимость каждого из погрузчиков составляет около полутора миллионов. В транспортной прокуратуре добавили, что в случае неуплаты таможенных платежей организацией, арестованное имущество будет обращено в доход государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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