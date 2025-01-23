23 января 2025

Не вернувшийся из отпуска челябинский мобилизованный 6 лет проведет в колонии

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Приговор Александру Наумову. Екатеринбург, коридор, военный суд, секретные документы, минобороны, военный, портфели
Мобилизованный полгода жил в разных городах Челябинской области Фото:
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Мобилизованный из Челябинской области, который не вернулся в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР) в апреле прошлого года, шесть лет проведет в исправительной колонии. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Магнитогорского военного гарнизонного суда.

«Не имея уважительных причин, мобилизованный не прибыл в установленный срок из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в ДНР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Рядовой должен был вернуться в часть 25 апреля. Но до 14 сентября, когда его задержала полиция, жил в разных городах Челябинской области. Приговор был вынесен по части пятой статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части).

Мобилизованного в Челябинской области ранее осудили на три года колонии общего режима за оставление полевого лагеря воинской части на 24 дня. Рядовой без уважительной причины оставил место службы и уехал в Татарстан, рассказали в пресс-службе суда.

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Мобилизованный из Челябинской области, который не вернулся в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР) в апреле прошлого года, шесть лет проведет в исправительной колонии. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Магнитогорского военного гарнизонного суда. «Не имея уважительных причин, мобилизованный не прибыл в установленный срок из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в ДНР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Рядовой должен был вернуться в часть 25 апреля. Но до 14 сентября, когда его задержала полиция, жил в разных городах Челябинской области. Приговор был вынесен по части пятой статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части). Мобилизованного в Челябинской области ранее осудили на три года колонии общего режима за оставление полевого лагеря воинской части на 24 дня. Рядовой без уважительной причины оставил место службы и уехал в Татарстан, рассказали в пресс-службе суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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