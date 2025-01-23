Не вернувшийся из отпуска челябинский мобилизованный 6 лет проведет в колонии

24 января 2025 в 09:54 Размер текста - 17 +

Мобилизованный полгода жил в разных городах Челябинской области Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованный из Челябинской области, который не вернулся в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР) в апреле прошлого года, шесть лет проведет в исправительной колонии. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Магнитогорского военного гарнизонного суда. «Не имея уважительных причин, мобилизованный не прибыл в установленный срок из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в ДНР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Рядовой должен был вернуться в часть 25 апреля. Но до 14 сентября, когда его задержала полиция, жил в разных городах Челябинской области. Приговор был вынесен по части пятой статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части). Мобилизованного в Челябинской области ранее осудили на три года колонии общего режима за оставление полевого лагеря воинской части на 24 дня. Рядовой без уважительной причины оставил место службы и уехал в Татарстан, рассказали в пресс-службе суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мобилизованный из Челябинской области, который не вернулся в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР) в апреле прошлого года, шесть лет проведет в исправительной колонии. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Магнитогорского военного гарнизонного суда. «Не имея уважительных причин, мобилизованный не прибыл в установленный срок из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в ДНР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Рядовой должен был вернуться в часть 25 апреля. Но до 14 сентября, когда его задержала полиция, жил в разных городах Челябинской области. Приговор был вынесен по части пятой статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части). Мобилизованного в Челябинской области ранее осудили на три года колонии общего режима за оставление полевого лагеря воинской части на 24 дня. Рядовой без уважительной причины оставил место службы и уехал в Татарстан, рассказали в пресс-службе суда.