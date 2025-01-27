Ждать ли магнитную бурю 28 января: прогноз от ученых для метеозависимых

В январе 2025 года магнитные бури не дают покоя метеозависимым людям. В течение месяца геомагнитная активность неоднократно заставляла миллионы людей испытывать головную боль и рассеянность. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 28 января.
Будет ли магнитная буря 28 января
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, 28 января магнитосфера Земли останется спокойной. Уровень Кр-индекса не поднимется выше «зеленых» двух баллов с вероятностью 78%. Шанс геомагнитных возмущений ученые оценивают в 15%, а риск магнитной бури — всего в 7%.
Прогноз магнитных бурь на ближайший месяц
Прогноз на ближайшие 28 дней говорит о том, что единственная магнитная буря случится в начале февраля. Первого числа, в эту субботу, уровень геомагнитной активности поднимется до «оранжевого» четвертого уровня, и метеозависимые люди смогут ощутить изменения в магнитосфере.
При этом не исключено, что магнитосфера Земли не подкинет несколько сюрпризов для людей, страдающий от магнитных бурь, ведь точный прогноз геомагнитной активности ученые могут сделать лишь на несколько дней вперед. Поэтому метеозависимым людям лучше регулярно проверять, не случилась ли на Солнце очередная внезапная вспышка.
Проблемы со здоровьем из-за магнитных бурь
По статистике врачей, магнитные бури влияют на 20-30% населения планеты. Чаще всего от геомагнитной активности страдают люди после 50 лет, страдающие от проблем с сердцем и давлением. Метеозависимые люди жалуются на головные боли, нарушение сна, общую слабость и недомогание в периоды магнитных бурь.
Как спастись от магнитных бурь
Для того, чтобы не чувствовать проблем из-за магнитных бурь, врачи советуют вести здоровый образ жизни и держать тело в тонусе. «Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — рассказала URA.RU невролог Юлия Каракулова.
Эксперты советуют наладить режим сна, питаться разнообразно и регулярно, и заниматься физической активностью. В периоды магнитных бурь метеозависимым стоит побольше отдыхать и не браться за работу, требующую серьезной концентрации внимания.
Людям, ведущим здоровый образ жизни, но по-прежнему страдающим от магнитных бурь, стоит обратиться в больницу. Возможно, метеозависимость указывает на невыявленное хроническое заболевание.
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