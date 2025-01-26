26 января 2025
25 января 2025

День снятия блокады Ленинграда в Перми отметят кинопоказом

© Служба новостей «URA.RU»
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Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня
Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня Фото:

27 января отмечается день полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. В Перми память об обороне города, которая длилась 872 дня, почтут специальным кинопоказом. Бесплатный просмотр ленты «Город-герой Ленинград» (12+) организует «Кристалл-Центр» и сеть социальных кинозалов.

«Состоится бесплатный показ документального фильма „Город-герой Ленинград“ (12+), снятого к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В нем использованы как архивные кадры кинохроники и фотографии, так и художественные инсталляции и сценография выставки. В основу сюжета положен аудиоспектакль, специально написанный для выставочного проекта», — говорится на сайте минкультуры Пермского края.

Памятные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Прикамья. Это возложения цветов к мемориалам, уроки памяти в школах. Во дворцах культуры состоится акция «Блокадный хлеб», в рамках которой участникам расскажут о жизни в блокадном Ленинграде.

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27 января отмечается день полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. В Перми память об обороне города, которая длилась 872 дня, почтут специальным кинопоказом. Бесплатный просмотр ленты «Город-герой Ленинград» (12+) организует «Кристалл-Центр» и сеть социальных кинозалов. «Состоится бесплатный показ документального фильма „Город-герой Ленинград“ (12+), снятого к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В нем использованы как архивные кадры кинохроники и фотографии, так и художественные инсталляции и сценография выставки. В основу сюжета положен аудиоспектакль, специально написанный для выставочного проекта», — говорится на сайте минкультуры Пермского края. Памятные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Прикамья. Это возложения цветов к мемориалам, уроки памяти в школах. Во дворцах культуры состоится акция «Блокадный хлеб», в рамках которой участникам расскажут о жизни в блокадном Ленинграде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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