День снятия блокады Ленинграда в Перми отметят кинопоказом

27 января отмечается день полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. В Перми память об обороне города, которая длилась 872 дня, почтут специальным кинопоказом. Бесплатный просмотр ленты «Город-герой Ленинград» (12+) организует «Кристалл-Центр» и сеть социальных кинозалов.
«Состоится бесплатный показ документального фильма „Город-герой Ленинград“ (12+), снятого к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В нем использованы как архивные кадры кинохроники и фотографии, так и художественные инсталляции и сценография выставки. В основу сюжета положен аудиоспектакль, специально написанный для выставочного проекта», — говорится на сайте минкультуры Пермского края.
Памятные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Прикамья. Это возложения цветов к мемориалам, уроки памяти в школах. Во дворцах культуры состоится акция «Блокадный хлеб», в рамках которой участникам расскажут о жизни в блокадном Ленинграде.
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