Челябинская компания «Хлебпром» расширяет производство в Подмосковье

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Производственные площади планируется увеличить в полтора раза
Производственные площади планируется увеличить в полтора раза Фото:

Экспертиза разрешила ОАО «Хлебпром» увеличить производственные площади в Ногинске Московской области. Компания расширяет производство за счет возведения новых линий, это будет уже третий этап расширения производственных мощностей на территории. Об этом сообщается на сайте госреестра.

«Производственно-складской корпус ОАО „Хлебпром“, третий этап расширения производственных мощностей на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксёно- Бутырское, деревня Каменки-Дранишниково, промышленный проезд, земельный участок первый. Застройщик — ОАО „Хлебпром“», — сообщается на сайте.

Ранее компания ОАО «Хлебпром», зарегистрированная в Челябинске, приняла решение о производстве донатов за счет строительства новых линий в Ногинске Московской области. Компания планировала запустить еще одну линию, в полтора раза расширить производственные площади и увеличить производительность до 10 тысяч тонн продукции в год.

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Экспертиза разрешила ОАО «Хлебпром» увеличить производственные площади в Ногинске Московской области. Компания расширяет производство за счет возведения новых линий, это будет уже третий этап расширения производственных мощностей на территории. Об этом сообщается на сайте госреестра. «Производственно-складской корпус ОАО „Хлебпром“, третий этап расширения производственных мощностей на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксёно- Бутырское, деревня Каменки-Дранишниково, промышленный проезд, земельный участок первый. Застройщик — ОАО „Хлебпром“», — сообщается на сайте. Ранее компания ОАО «Хлебпром», зарегистрированная в Челябинске, приняла решение о производстве донатов за счет строительства новых линий в Ногинске Московской области. Компания планировала запустить еще одну линию, в полтора раза расширить производственные площади и увеличить производительность до 10 тысяч тонн продукции в год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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