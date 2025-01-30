Якушев: ЕР проконтролирует, как организована помощь россиянам в поиске работы

Партия «Единая Россия» активно займется мониторингом принятия стандартов господдержки, соответствующих закону о занятости. Об этом заявил секретарь Генерального совета Владимир Якушев. Он подчеркнул, что текущая система не позволяет соискателям подавать заявления на переобучение или трудоустройство через государственные порталы, что требует срочного внимания.
«Сейчас соискатель не сможет подать заявление через портал „Работа России“ на переобучение или трудоустройство. Сделать это нельзя и через „Госуслуги“, так как теперь это не госуслуга. Накануне вопрос доработки стандартов мы обсуждали на правчасе в Совете Федерации с министром труда Антоном Котяковым. Он отметил, что они находятся на регистрации в Минюсте. Считаю, что партия должна подключиться и отработать с Минтруда скорейшее принятие и внедрение всех необходимых нормативных документов», — подчеркнул Владимир Якушев, передает telegram-канал партии.
Дополнительно сообщается, что ответственным за координацию данной задачи назначен Андрей Исаев, координатор направления народной программы «Хорошая работа — достаток в доме», замруководителя фракции партии в Государственной Думе. На данный момент из необходимых 16 стандартов господдержки принято только пять, что создает определенные трудности для работы центров занятости в регионах.
Ранее Якушев выразил свою озабоченность по поводу задержки в утверждении стандартов государственной поддержки в сфере занятости. Он отметил, что на данный момент утверждены лишь пять из них, и поставил под сомнение сроки принятия оставшихся одиннадцати.
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