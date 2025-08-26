В зоне СВО погиб сапер из Пермского края Иван Окулов

Бойца проводят в последний путь 27 августа
Бойца проводят в последний путь 27 августа
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб старший стрелок-сапер Иван Окулов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Еловского округа.

«Иван Окулов проходил служил старшим стрелком-сапером в десантно-штурмовом батальоне войсковой части. Пал в бою 28 июля 2025 года при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции в поселке Яблоневка», — написано в telegram-канале окружной администрации.

Военнослужащий — из многодетной семьи, родился 30 сентября 2000 года в селе Дуброво. Девять классов отучился в местной школе. Увлекался спортом: играл в футбол и волейбол, катался на лыжах. В 2018-ом — трудоустроился в агрофирму «Лидер», затем поступил на службу в армию. В мае текущего года отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ.

Прощание с бойцом состоится 27 августа возле Дубровского сельского дома досуга. Церемония начнется в 11:00, на 12:00 намечена гражданская панихида, в 12:30 пройдет отпевание в Церкви Святой Троицы.

О гибели военнослужащего сообщили власти
О гибели военнослужащего сообщили власти
Фото:

