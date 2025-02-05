В Пермском крае медик засудила свою больницу за отказ в социальных выплатах

В Пермском крае медик Карагайской ЦРБ Валентина Деменева засудила свою больницу. Учреждение неправомерно отказало женщине в социальной выплате, следует из материалов суда.
С 2009 года женщина работает в больнице в должности медицинского регистратора. В 2015-2016 годах она прошла профобучение и попросила медучреждение о соцвыплате. Однако Карагайская ЦРБ отказала Деменевой в таковой, указав, что у нее нет среднего медицинского образования. Об этом говорится в решении Пермского краевого суда, с которым ознакомилось URA.RU.
«Поскольку у истца нет среднего медицинского образования, ей отказано в специальной социальной выплате. [Деменева] считает, что отказ ГБУЗ ПК „Карагайская ЦРБ“ включить ее в реестр для осуществления специальной социальной выплаты является неправомерным, поскольку данная выплата установлена не на образование, а выполнение определенных трудовых обязанностей», — поясняет краевой суд.
Карагайский районный суд, куда обратилась Деменева, защитил ее права и обязал райбольницу, а также отделение Соцфонда по Прикамью произвести соцвыплату. Фонд не согласился с решением суда первой инстанции и направил апелляционную жалобу в краевой суд. Вышестоящая инстанция оставила решение Карагайского райсуда без изменения.
URA.RU рассказывало, что социальной выплаты добились сотни медиков главной больницы Коми-Пермяцкого округа. Для этого им также пришлось обращаться в суд.
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