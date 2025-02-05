05 февраля 2025

В Пермском крае медик засудила свою больницу за отказ в социальных выплатах

© Служба новостей «URA.RU»
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Валентина Деменева работает в Карагайской ЦРБ медицинским регистратором (архивное фото)
Валентина Деменева работает в Карагайской ЦРБ медицинским регистратором (архивное фото) Фото:

В Пермском крае медик Карагайской ЦРБ Валентина Деменева засудила свою больницу. Учреждение неправомерно отказало женщине в социальной выплате, следует из материалов суда.

С 2009 года женщина работает в больнице в должности медицинского регистратора. В 2015-2016 годах она прошла профобучение и попросила медучреждение о соцвыплате. Однако Карагайская ЦРБ отказала Деменевой в таковой, указав, что у нее нет среднего медицинского образования. Об этом говорится в решении Пермского краевого суда, с которым ознакомилось URA.RU.

«Поскольку у истца нет среднего медицинского образования, ей отказано в специальной социальной выплате. [Деменева] считает, что отказ ГБУЗ ПК „Карагайская ЦРБ“ включить ее в реестр для осуществления специальной социальной выплаты является неправомерным, поскольку данная выплата установлена не на образование, а выполнение определенных трудовых обязанностей», — поясняет краевой суд.

Карагайский районный суд, куда обратилась Деменева, защитил ее права и обязал райбольницу, а также отделение Соцфонда по Прикамью произвести соцвыплату. Фонд не согласился с решением суда первой инстанции и направил апелляционную жалобу в краевой суд. Вышестоящая инстанция оставила решение Карагайского райсуда без изменения.

URA.RU рассказывало, что социальной выплаты добились сотни медиков главной больницы Коми-Пермяцкого округа. Для этого им также пришлось обращаться в суд.

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В Пермском крае медик Карагайской ЦРБ Валентина Деменева засудила свою больницу. Учреждение неправомерно отказало женщине в социальной выплате, следует из материалов суда. С 2009 года женщина работает в больнице в должности медицинского регистратора. В 2015-2016 годах она прошла профобучение и попросила медучреждение о соцвыплате. Однако Карагайская ЦРБ отказала Деменевой в таковой, указав, что у нее нет среднего медицинского образования. Об этом говорится в решении Пермского краевого суда, с которым ознакомилось URA.RU. «Поскольку у истца нет среднего медицинского образования, ей отказано в специальной социальной выплате. [Деменева] считает, что отказ ГБУЗ ПК „Карагайская ЦРБ“ включить ее в реестр для осуществления специальной социальной выплаты является неправомерным, поскольку данная выплата установлена не на образование, а выполнение определенных трудовых обязанностей», — поясняет краевой суд. Карагайский районный суд, куда обратилась Деменева, защитил ее права и обязал райбольницу, а также отделение Соцфонда по Прикамью произвести соцвыплату. Фонд не согласился с решением суда первой инстанции и направил апелляционную жалобу в краевой суд. Вышестоящая инстанция оставила решение Карагайского райсуда без изменения. URA.RU рассказывало, что социальной выплаты добились сотни медиков главной больницы Коми-Пермяцкого округа. Для этого им также пришлось обращаться в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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