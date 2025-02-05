Shot: в центре Москвы вспыхнул пожар

МЧС ликвидирует возгорание в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в здании на Новинском бульваре. Там находится Московский открытый студенческий театр (МОСТ) и 4-звездочный отель «Имрус».
Возгорание началось около 20:30 в подвальном помещении, сообщает telegram-канал Shot. Из-за пожара возникло сильное задымление, и в настоящее время проводится эвакуация людей на улицу. Пожарные бригады уже прибыли на место происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.
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