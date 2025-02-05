05 февраля 2025

Shot: в центре Москвы вспыхнул пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС ликвидирует возгорание в центре Москвы
МЧС ликвидирует возгорание в центре Москвы Фото:

В центре Москвы произошел пожар в здании на Новинском бульваре. Там находится Московский открытый студенческий театр (МОСТ) и 4-звездочный отель «Имрус».

Возгорание началось около 20:30 в подвальном помещении, сообщает telegram-канал Shot. Из-за пожара возникло сильное задымление, и в настоящее время проводится эвакуация людей на улицу. Пожарные бригады уже прибыли на место происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В центре Москвы произошел пожар в здании на Новинском бульваре. Там находится Московский открытый студенческий театр (МОСТ) и 4-звездочный отель «Имрус». Возгорание началось около 20:30 в подвальном помещении, сообщает telegram-канал Shot. Из-за пожара возникло сильное задымление, и в настоящее время проводится эвакуация людей на улицу. Пожарные бригады уже прибыли на место происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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