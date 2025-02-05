В Челябинске в четвертом квартале 2024 года спрос на однокомнатное жилье в новостройках вырос на 33%. Предложение о продаже квартир в среднем увеличилось на 31%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске в четвертом квартале 2024 года спрос на однокомнатные квартиры в новостройках вырос на 33%. Число предложений о продаже новых квартир увеличилось на 31%, выбор трехкомнатных квартир вырос на 47%, двухкомнатных — на 37%, а однокомнатных и студий — на 30%», — сообщили в пресс-службе.
Сейчас в городе средняя стоимость квартиры в новостройке — 6,9 миллиона рублей. Новое жилье продают по 131 тысяче рублей за квадратный метр. При этом дешевле всего квадратный метр в новых квартирах стоит в Смоленске (93 тысячи рублей), Брянске (98 тысяч рублей) и Ставрополе (100 тысяч рублей). Самые высокие цены за квадратный метр отмечены в Сочи (464 тысячи рублей), Москве (394 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (238 тысяч рублей) и Казани (215 тысяч рублей).
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