05 февраля 2025

Челябинцы скупают однушки в новостройках. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске средняя стоимость квартир выросла до 6,9 миллиона рублей за объект
В Челябинске средняя стоимость квартир выросла до 6,9 миллиона рублей за объект Фото:

В Челябинске в четвертом квартале 2024 года спрос на однокомнатное жилье в новостройках вырос на 33%. Предложение о продаже квартир в среднем увеличилось на 31%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске в четвертом квартале 2024 года спрос на однокомнатные квартиры в новостройках вырос на 33%. Число предложений о продаже новых квартир увеличилось на 31%, выбор трехкомнатных квартир вырос на 47%, двухкомнатных — на 37%, а однокомнатных и студий — на 30%», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас в городе средняя стоимость квартиры в новостройке — 6,9 миллиона рублей. Новое жилье продают по 131 тысяче рублей за квадратный метр. При этом дешевле всего квадратный метр в новых квартирах стоит в Смоленске (93 тысячи рублей), Брянске (98 тысяч рублей) и Ставрополе (100 тысяч рублей). Самые высокие цены за квадратный метр отмечены в Сочи (464 тысячи рублей), Москве (394 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (238 тысяч рублей) и Казани (215 тысяч рублей).

Квартиры в челябинских новостройках в среднем продают по 131 000 рублей за квадратный метр
Квартиры в челябинских новостройках в среднем продают по 131 000 рублей за квадратный метр
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В Челябинске в четвертом квартале 2024 года спрос на однокомнатное жилье в новостройках вырос на 33%. Предложение о продаже квартир в среднем увеличилось на 31%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в четвертом квартале 2024 года спрос на однокомнатные квартиры в новостройках вырос на 33%. Число предложений о продаже новых квартир увеличилось на 31%, выбор трехкомнатных квартир вырос на 47%, двухкомнатных — на 37%, а однокомнатных и студий — на 30%», — сообщили в пресс-службе. Сейчас в городе средняя стоимость квартиры в новостройке — 6,9 миллиона рублей. Новое жилье продают по 131 тысяче рублей за квадратный метр. При этом дешевле всего квадратный метр в новых квартирах стоит в Смоленске (93 тысячи рублей), Брянске (98 тысяч рублей) и Ставрополе (100 тысяч рублей). Самые высокие цены за квадратный метр отмечены в Сочи (464 тысячи рублей), Москве (394 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (238 тысяч рублей) и Казани (215 тысяч рублей).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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