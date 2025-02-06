06 февраля 2025

В ХМАО прохожую чуть не сбили авто, избили, а после завели на нее уголовное дело. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажир внедорожника пытался проехать по тротуару, но на его пути встала пешеход
Пассажир внедорожника пытался проехать по тротуару, но на его пути встала пешеход Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водитель внедорожника решил припарковаться на тротуаре и чуть не наехал на проходящую по нему женщину. Та в свою очередь засняла на видео нарушителя. За это мужчина из авто напал на нее. Очевидцы в соцсетях сообщили, что после всего этого на пешехода заведено уголовное дело.

«Сначала на тротуаре джипом давили женщину, она решила заснять правонарушителей на видео. Люди из джипа ее избили, хотели забрать телефон. Но уголовное дело возбудили на ту, которую давили и избили, а не наоборот», — передает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил наличие уголовного дела в производстве правоохранителей. Оно заведено по статье 115 УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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В Нижневартовске (ХМАО) водитель внедорожника решил припарковаться на тротуаре и чуть не наехал на проходящую по нему женщину. Та в свою очередь засняла на видео нарушителя. За это мужчина из авто напал на нее. Очевидцы в соцсетях сообщили, что после всего этого на пешехода заведено уголовное дело. «Сначала на тротуаре джипом давили женщину, она решила заснять правонарушителей на видео. Люди из джипа ее избили, хотели забрать телефон. Но уголовное дело возбудили на ту, которую давили и избили, а не наоборот», — передает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил наличие уголовного дела в производстве правоохранителей. Оно заведено по статье 115 УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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