Два геймера специально приехали в Пермь, чтобы украсть видеокарту за 143 тысячи

Два жителя Санкт-Петербурга приехали в Пермь с целью кражи видеокарты GeForce, стоимостью 143 тысячи рублей. Они заранее спланировали операцию. Один из них устроился на работу в пункт выдачи заказов маркетплейса, чтобы исполнить план.
«Матвей пришел за заказом в пермский ПВЗ, где работал Владимир. Тот, сдерживая улыбку, выдал другу видеокарту. В примерочной Матвей вскрыл коробку, достал содержимое, а затем вернулся к сообщнику и передал пустую коробку со словами: „Я возвращаю товар“», — сообщает telegram-канал Baza. После кражи Владимир уволился и геймеры вернулись в Санкт-Петербург.
Владелец пункта выдачи заказов обнаружил пропажу и был вынужден оплатить стоимость украденной видеокарты из собственного кармана. После того как стало известно мошеннической схеме, хозяин ПВЗ обратился в полицию. Сейчас правоохранительные органы ведут поиски преступников.
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