07 февраля 2025

Два геймера специально приехали в Пермь, чтобы украсть видеокарту за 143 тысячи

© Служба новостей «URA.RU»
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Хозяин ПВЗ написал заявление в полицию 28 января
Хозяин ПВЗ написал заявление в полицию 28 января Фото:

Два жителя Санкт-Петербурга приехали в Пермь с целью кражи видеокарты GeForce, стоимостью 143 тысячи рублей. Они заранее спланировали операцию. Один из них устроился на работу в пункт выдачи заказов маркетплейса, чтобы исполнить план.

«Матвей пришел за заказом в пермский ПВЗ, где работал Владимир. Тот, сдерживая улыбку, выдал другу видеокарту. В примерочной Матвей вскрыл коробку, достал содержимое, а затем вернулся к сообщнику и передал пустую коробку со словами: „Я возвращаю товар“», — сообщает telegram-канал Baza. После кражи Владимир уволился и геймеры вернулись в Санкт-Петербург.

Владелец пункта выдачи заказов обнаружил пропажу и был вынужден оплатить стоимость украденной видеокарты из собственного кармана. После того как стало известно мошеннической схеме, хозяин ПВЗ обратился в полицию. Сейчас правоохранительные органы ведут поиски преступников.

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Два жителя Санкт-Петербурга приехали в Пермь с целью кражи видеокарты GeForce, стоимостью 143 тысячи рублей. Они заранее спланировали операцию. Один из них устроился на работу в пункт выдачи заказов маркетплейса, чтобы исполнить план. «Матвей пришел за заказом в пермский ПВЗ, где работал Владимир. Тот, сдерживая улыбку, выдал другу видеокарту. В примерочной Матвей вскрыл коробку, достал содержимое, а затем вернулся к сообщнику и передал пустую коробку со словами: „Я возвращаю товар“», — сообщает telegram-канал Baza. После кражи Владимир уволился и геймеры вернулись в Санкт-Петербург. Владелец пункта выдачи заказов обнаружил пропажу и был вынужден оплатить стоимость украденной видеокарты из собственного кармана. После того как стало известно мошеннической схеме, хозяин ПВЗ обратился в полицию. Сейчас правоохранительные органы ведут поиски преступников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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