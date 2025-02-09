Провел разговор с Путиным и поручил начать переговоры: о чем в интервью NYP рассказал Трамп

NYP: Трамп заявил, что обсудил с Путиным Украину

Трамп в новом интервью раскритиковал политику Байдена Фото: Official White House / Shealah Craighead

Лидер США Дональд Трамп дал интервью американскому изданию New York Post. В нем он заявил о проведенном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным и дал поручения по решению конфликта на Украине. Также глава США затронул темы внутренней безопасности страны и выразил критику в адрес бывшего американского президента Джо Байдена. О чем именно говорил Трамп в интервью NYP — в материале URA.RU.

Гарантии для Украины

Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным с целью завершения конфликта на Украине. «Я хочу покончить с этим», — заявил президент США. Он отметил, что обсуждал с Путиным возможные гарантии безопасности для Украины, но детали пока не раскрываются.

«Надеюсь, это будет быстро», — добавил Трамп. Он подчеркнул, что поручил своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи для ускорения процесса.

Сделка с Ираном

Трамп также заявил, что предпочитает дипломатическое решение ядерного вопроса с Ираном военным действиям. «Я хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам. Я предпочел бы это бомбардировкам», — сказал он.

Президент заявил, что если будет достигнуто соглашение, Израиль не станет нападать на Иран. Однако он отказался раскрыть детали переговоров, подчеркнув, что не может об этом говорить. Трамп также добавил, что не собирается вести бомбардировки.

Критика Байдена

В интервью Трамп затронул своего предшественника, бывшего президента США Джо Байдена. Он раскритиковал действия предыдущей администрации, заявив, что многие текущие проблемы, включая эскалацию на Украине, стали результатом бездействия Байдена. «Он [Байден] был позором для нашей страны. Полным позором», — заявил Трамп.

Покушение и секретная служба

В ходе президентской гонки на Трампа совершили несколько покушений. Сейчас он поручил Секретной службе предоставить всю информацию о потенциальных убийцах. «Я хочу знать каждую деталь. Мы не допустим повторения таких угроз», — заявил президент. Трамп уточнил, что ранее не мог получить сведения об инцидентах из-за сдерживания информации Байденом.