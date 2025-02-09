Трамп раскрыл план по гарантиям безопасности для Украины

NYP: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности в обмен на ресурсы

09 февраля 2025 в 09:47 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если та предоставит Штатам доступ к своим редким полезным ископаемым, а также газу. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналистам New York Post. «Трамп заявил, что хочет заключить с [украинским лидером Владимиром] Зеленским сделку на 500 миллионов долларов. Она связана с доступом к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности», — передают авторы материала по итогам беседы с лидером страны. В этом же интервью Трамп заявил о том, что уже общался с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону на тему урегулирования украинского конфликта. Однако авторы материала не приводят подробности беседы, так как лидер США отказался давать подробности. При этом он отметил, что Зеленский в феврале намерен встретиться с вице-президентом Штатов Джеймсом Дэвидом Вэнсом для обсуждения текущей обстановки. Сам Зеленский также отмечал в интервью Reuters, что Украина готова развивать вместе с США месторождения полезных ископаемых. При этом Politico пишет, что таким образом лидер Украины просто хочет склонить Вашингтон на свою сторону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если та предоставит Штатам доступ к своим редким полезным ископаемым, а также газу. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналистам New York Post. «Трамп заявил, что хочет заключить с [украинским лидером Владимиром] Зеленским сделку на 500 миллионов долларов. Она связана с доступом к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности», — передают авторы материала по итогам беседы с лидером страны. В этом же интервью Трамп заявил о том, что уже общался с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону на тему урегулирования украинского конфликта. Однако авторы материала не приводят подробности беседы, так как лидер США отказался давать подробности. При этом он отметил, что Зеленский в феврале намерен встретиться с вице-президентом Штатов Джеймсом Дэвидом Вэнсом для обсуждения текущей обстановки. Сам Зеленский также отмечал в интервью Reuters, что Украина готова развивать вместе с США месторождения полезных ископаемых. При этом Politico пишет, что таким образом лидер Украины просто хочет склонить Вашингтон на свою сторону.