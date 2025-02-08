08 февраля 2025

Как после бомбежки: появились фото из «убитой» больницы на окраине Екатеринбурга

Фотографии больницы из Екатеринбурга в плачевном состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Вероятно, эта проблема в медицине - системная
Вероятно, эта проблема в медицине - системная Фото:

В Сети появились фото из травматологической городской больницы №36 в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга, которая находится в плачевном состоянии (облупившаяся на потолке штукатурка, обшарпанные двери, отколовшаяся в процедурной плитка). Ужасающие кадры опубликовал координатор свердловского «Народного фронта» Вадим Савин в своих соцсетях.

«Развивающийся район, строится много нового жилья, да и в больницу эту везут с травмами со всего города — не дай бог никому туда попасть. На фото — состояние грязелечебницы, направленной на восстановление больных», — написал Савин на странице во «Вконтакте».

В региональном минздраве подтвердили, что фото соответствуют реальному состоянию больницы. И отметили: «Это закрытая водолечебница. Готовится проектно-сметная документация для капитального ремонта помещений. На оказании медицинской помощи пациентам это никак не сказывается». Корреспондент отправил запрос на более развернутый комментарий по теме, ответ ожидается.

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В Сети появились фото из травматологической городской больницы №36 в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга, которая находится в плачевном состоянии (облупившаяся на потолке штукатурка, обшарпанные двери, отколовшаяся в процедурной плитка). Ужасающие кадры опубликовал координатор свердловского «Народного фронта» Вадим Савин в своих соцсетях. «Развивающийся район, строится много нового жилья, да и в больницу эту везут с травмами со всего города — не дай бог никому туда попасть. На фото — состояние грязелечебницы, направленной на восстановление больных», — написал Савин на странице во «Вконтакте». В региональном минздраве подтвердили, что фото соответствуют реальному состоянию больницы. И отметили: «Это закрытая водолечебница. Готовится проектно-сметная документация для капитального ремонта помещений. На оказании медицинской помощи пациентам это никак не сказывается». Корреспондент отправил запрос на более развернутый комментарий по теме, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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