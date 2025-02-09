09 февраля 2025

В ХМАО возобновляют рейсы из арктической зоны в Москву

Самолеты из арктической зоны ХМАО в Москву начнут летать с 8 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты из Белоярского в Москву начнут летать 8 марта 2025 года
Самолеты из Белоярского в Москву начнут летать 8 марта 2025 года Фото:

С 8 марта возобновляются прямые авиарейсы между Белоярским (входит в состав арктической зоны ХМАО) и Москвой. Самолеты в столицу будут летать дважды в неделю, сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании-перевозчика «РусЛайн».

«С 8 марта возобновляются прямые авиарейсы между Белоярским и Москвой (аэропорт Жуковский). Полеты будет выполнять авиакомпания „РусЛайн“ дважды в неделю — по средам и субботам», — уточнили в компании.

Жители ХМАО смогут добраться до столицы за три часа. Из Белоярского самолеты будут вылетать в 10:15, из Москвы — в 12:10. Рейсы будут выполнять 50-местные самолеты.

Ранее URA.RU писало, что маршрут Белоярский — Москва вошел в число субсидированных рейсов, утвержденных Росавиацией. В список включены больше 30 маршрутов.

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С 8 марта возобновляются прямые авиарейсы между Белоярским (входит в состав арктической зоны ХМАО) и Москвой. Самолеты в столицу будут летать дважды в неделю, сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании-перевозчика «РусЛайн». «С 8 марта возобновляются прямые авиарейсы между Белоярским и Москвой (аэропорт Жуковский). Полеты будет выполнять авиакомпания „РусЛайн“ дважды в неделю — по средам и субботам», — уточнили в компании. Жители ХМАО смогут добраться до столицы за три часа. Из Белоярского самолеты будут вылетать в 10:15, из Москвы — в 12:10. Рейсы будут выполнять 50-местные самолеты. Ранее URA.RU писало, что маршрут Белоярский — Москва вошел в число субсидированных рейсов, утвержденных Росавиацией. В список включены больше 30 маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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