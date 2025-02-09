В ХМАО возобновляют рейсы из арктической зоны в Москву

С 8 марта возобновляются прямые авиарейсы между Белоярским (входит в состав арктической зоны ХМАО) и Москвой. Самолеты в столицу будут летать дважды в неделю, сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании-перевозчика «РусЛайн».
«С 8 марта возобновляются прямые авиарейсы между Белоярским и Москвой (аэропорт Жуковский). Полеты будет выполнять авиакомпания „РусЛайн“ дважды в неделю — по средам и субботам», — уточнили в компании.
Жители ХМАО смогут добраться до столицы за три часа. Из Белоярского самолеты будут вылетать в 10:15, из Москвы — в 12:10. Рейсы будут выполнять 50-местные самолеты.
Ранее URA.RU писало, что маршрут Белоярский — Москва вошел в число субсидированных рейсов, утвержденных Росавиацией. В список включены больше 30 маршрутов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!