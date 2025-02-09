На 118-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область) произошло жесткое ДТП с двумя фурами, в котором погиб один из водителей. Движение по трассе полностью перекрыто, рассказали в областной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из водителей получил травмы, не совместимые с жизнью», — пояснили в telegram-канале ведомства. Авария случилась возле Североуральска.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции, проводятся необходимые процессуальные действия. «По данному факту начато расследование», — подчеркнули в ГАИ.
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