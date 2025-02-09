Смертельное ДТП с грузовиками полностью перекрыло свердловскую трассу. Фото

10 февраля 2025 в 16:32 Размер текста - 17 +

Авария случилась возле Североуральска (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На 118-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область) произошло жесткое ДТП с двумя фурами, в котором погиб один из водителей. Движение по трассе полностью перекрыто, рассказали в областной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из водителей получил травмы, не совместимые с жизнью», — пояснили в telegram-канале ведомства. Авария случилась возле Североуральска. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции, проводятся необходимые процессуальные действия. «По данному факту начато расследование», — подчеркнули в ГАИ. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 118-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область) произошло жесткое ДТП с двумя фурами, в котором погиб один из водителей. Движение по трассе полностью перекрыто, рассказали в областной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из водителей получил травмы, не совместимые с жизнью», — пояснили в telegram-канале ведомства. Авария случилась возле Североуральска. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции, проводятся необходимые процессуальные действия. «По данному факту начато расследование», — подчеркнули в ГАИ.