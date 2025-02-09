09 февраля 2025

Смертельное ДТП с грузовиками полностью перекрыло свердловскую трассу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальные учения дорожных и экстренных служб. Свердловская область, дтп, полиция, гибдд, дорожный колпак, инспектор дпс, дорожный конус
Авария случилась возле Североуральска (архивное фото) Фото:

На 118-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область) произошло жесткое ДТП с двумя фурами, в котором погиб один из водителей. Движение по трассе полностью перекрыто, рассказали в областной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из водителей получил травмы, не совместимые с жизнью», — пояснили в telegram-канале ведомства. Авария случилась возле Североуральска.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции, проводятся необходимые процессуальные действия. «По данному факту начато расследование», — подчеркнули в ГАИ.

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На 118-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область) произошло жесткое ДТП с двумя фурами, в котором погиб один из водителей. Движение по трассе полностью перекрыто, рассказали в областной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из водителей получил травмы, не совместимые с жизнью», — пояснили в telegram-канале ведомства. Авария случилась возле Североуральска. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции, проводятся необходимые процессуальные действия. «По данному факту начато расследование», — подчеркнули в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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