Пермские семьи скупают квартиры стоимостью до 5 млн рублей

В Перми вырос спрос на готовые квартиры стоимостью до 5 млн рублей. Причиной популярности такого жилья стали высокие ставки по ипотеке, рассказал URA.RU руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов.
«Сейчас в основном на вторичном рынке покупают недорогие квартиры, которые стоят до 5-5,2 млн рублей. Дело в том, что ипотеку могут себе позволить немногие. Люди стараются купить жилье на свои средства. То есть продают старую квартиру, добавляют и расширяются. Обычно необходимо доплатить от 500 тысяч до 1 млн рублей. Также в покупку вкладывают материнский капитал или другие средства», — сообщил Александр Леонов корреспонденту агентства.
Он отметил, что покупатели готовы рассматривать практически все типы домов: брежневки, сталинки, панельные многоэтажки и новостройки. Но продать жилье стало сложнее. Если раньше продавцы в объявлениях завышали цены, чтобы была возможность торговаться с покупателями, то сейчас такой подход не работает. «Чтобы быстрее продать квартиру, нужно указывать максимально близкую цену к рынку. Сейчас продаются те объекты, которые выставлены по минимальным ценам», — отметил агент по недвижимости.
Что же касается рынка первичной недвижимости, то здесь спросом пользуются квартиры стоимостью до 7,5-8 млн рублей. За эту цены на пермском рынке представлены однокомнатные квартиры, «евродвушки» и компактные двухкомнатные квартиры. «Покупатели пытаются уложиться в лимит семейной ипотеки. Они могут взять в ипотеку только 6 млн рублей и еще 1-2 млн рублей необходимо добавить в качестве первоначального взноса», — рассказал Александр Леонов.
Также спросом продолжают пользоваться квартиры в новостройках, которые продают частные инвесторы. Как правило, у них покупать жилье выгоднее. Если застройщики предлагают квартиры за 8-9 млн рублей, то у инвесторов можно приобрести точно такую же недвижимость за 7 млн рублей.
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