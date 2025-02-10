В домовых чатах Екатеринбурга появились памятки об атаках беспилотников. Фото

11 февраля 2025 в 13:58 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцам рекомендуют записывать дроны на видео Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге в чатах ЖК начали распространять инструкцию о действиях при атаке беспилотников. В ней разъясняется, как вести себя в различных местностях и где можно укрыться, рассказал URA.RU читатель. «Нужно понимать, что, так как сейчас запрещены полеты [дронов], скорее всего, это что-то незаконное. Нужно быстро произвести анализ места, где вы находитесь, найти безопасное укрытие — какое-то капитальное строение или подвал», — говорится в инструкции. Если вы находитесь в помещении, нужно зайти в комнату с несущими стенами, где нет окон (ванная, коридор, кладовая, подвал), сесть на пол и закрыть голову руками. Если дрон залетел в окно, не трогайте его. Не пытайтесь скрыться от БПЛА, если вы находитесь в машине. В таком случае нужно спрятаться в помещении или укрыться за деревьями, покинув опасную зону. В памятке говорится, что кратковременным укрытием могут стать любые заглубленные помещения, подвалы зданий и многоквартирных домов, канавы, смотровые ямы гаражей или СТО. Если укрытия нет, нужно лечь на землю и закрыть голову руками. После бомбардировки не делайте резких движений и не поднимайте с земли незнакомые предметы, сообщает инструкция. При обнаружении беспилотника нужно воспользоваться программой «Радар.НФ» или сообщить по номеру 112. Запишите дрон на видео, чтобы вас не обвинили в ложном вызове, а у спецслужб было больше информации. Если к вам пришли силовики и заявляют об атаке БПЛА на ваш дом, попросите их документы — под их видом могут быть диверсанты.

Такую памятку рассылают по домовым чатам Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в чатах ЖК начали распространять инструкцию о действиях при атаке беспилотников. В ней разъясняется, как вести себя в различных местностях и где можно укрыться, рассказал URA.RU читатель. «Нужно понимать, что, так как сейчас запрещены полеты [дронов], скорее всего, это что-то незаконное. Нужно быстро произвести анализ места, где вы находитесь, найти безопасное укрытие — какое-то капитальное строение или подвал», — говорится в инструкции. Если вы находитесь в помещении, нужно зайти в комнату с несущими стенами, где нет окон (ванная, коридор, кладовая, подвал), сесть на пол и закрыть голову руками. Если дрон залетел в окно, не трогайте его. Не пытайтесь скрыться от БПЛА, если вы находитесь в машине. В таком случае нужно спрятаться в помещении или укрыться за деревьями, покинув опасную зону. В памятке говорится, что кратковременным укрытием могут стать любые заглубленные помещения, подвалы зданий и многоквартирных домов, канавы, смотровые ямы гаражей или СТО. Если укрытия нет, нужно лечь на землю и закрыть голову руками. После бомбардировки не делайте резких движений и не поднимайте с земли незнакомые предметы, сообщает инструкция. При обнаружении беспилотника нужно воспользоваться программой «Радар.НФ» или сообщить по номеру 112. Запишите дрон на видео, чтобы вас не обвинили в ложном вызове, а у спецслужб было больше информации. Если к вам пришли силовики и заявляют об атаке БПЛА на ваш дом, попросите их документы — под их видом могут быть диверсанты.