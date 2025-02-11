В Курганской области полицейские остановили деятельность группы из пяти наркосбытчиков из Пермского края. Сотрудники УМВД России по городу Кургану задержали их при попытке распространения наркотиков. Злоумышленники были пойманы после того, как полиция проверила документы двух мужчин, вышедших из леса. Об этом сообщил интернет-портал «МВД МЕДИА».
Во время задержания один из подозреваемых попытался убежать, но был остановлен после предупредительных выстрелов: «Во время преследования злоумышленника полицейский предупредил его о намерении применить табельное оружие, после чего на основании Федерального закона „О полиции“ произвел предупредительные выстрелы в воздух. Гражданин остановился и был пойман», — указано в telegram-канале «МВД МЕДИА». В машине у задержанных нашли 200 свертков с мефедроном весом около 200 граммов.
Полиция также задержала трех других участников группы, которые были в кафе неподалеку. Все пятеро уже успели сделать много закладок с синтетическими наркотиками по всему Зауралью. Сейчас полиция работает над тем, чтобы найти все тайники и изъять наркотики.
Ранее сотрудники УФСБ уже проводили операции против преступных групп, занимающихся распространением синтетических наркотиков. В одной из таких операций был изъят тайник с мефедроном общей массой более одного килограмма, что свидетельствует о серьезности и масштабах наркотической деятельности в регионе.
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