В ХМАО отменили золотые медали для выпускников школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские выпускники будут получать медали федерального уровня
Югорские выпускники будут получать медали федерального уровня Фото:

В ХМАО на региональном уровне упразднены золотые и серебряные медали для выпускников школ. Они будут получать федеральные награды, которые дают дополнительные баллы при поступлении в университеты, рассказал URA.RU директор департамента образования и науки региона Алексей Дренин.

«Ранее на региональном уровне была учреждена золотая медаль, но она не давала никакого преимущества при поступлении в ВУЗы. Поскольку сейчас на федеральном уровне все урегулировано и есть золотые и серебряные медали, которые дают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы, мы региональные упразднили, поскольку в них никакого смысла нет», — рассказал URA.RU Алексей Дренин.

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В ХМАО на региональном уровне упразднены золотые и серебряные медали для выпускников школ. Они будут получать федеральные награды, которые дают дополнительные баллы при поступлении в университеты, рассказал URA.RU директор департамента образования и науки региона Алексей Дренин. «Ранее на региональном уровне была учреждена золотая медаль, но она не давала никакого преимущества при поступлении в ВУЗы. Поскольку сейчас на федеральном уровне все урегулировано и есть золотые и серебряные медали, которые дают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы, мы региональные упразднили, поскольку в них никакого смысла нет», — рассказал URA.RU Алексей Дренин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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