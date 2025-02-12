В ХМАО отменили золотые медали для выпускников школ

В ХМАО на региональном уровне упразднены золотые и серебряные медали для выпускников школ. Они будут получать федеральные награды, которые дают дополнительные баллы при поступлении в университеты, рассказал URA.RU директор департамента образования и науки региона Алексей Дренин.
«Ранее на региональном уровне была учреждена золотая медаль, но она не давала никакого преимущества при поступлении в ВУЗы. Поскольку сейчас на федеральном уровне все урегулировано и есть золотые и серебряные медали, которые дают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы, мы региональные упразднили, поскольку в них никакого смысла нет», — рассказал URA.RU Алексей Дренин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!