12 февраля 2025

Самую маленькую квартиру в Челябинске продают за 900 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира-студия находится в бывшем общежитии
Квартира-студия находится в бывшем общежитии Фото:

В Челябинске выставлена на продажу очень компактная студия, площадью около 12 квадратных метров. За маленькую квартиру в здании бывшего общежития продавец просит 900 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Квартира-студия расположена в Ленинском районе по улице Энергетиков, 3 на втором этаже четырехэтажного здания. Общая площадь жилья составляет всего 12,4 квадратных метра, а окна выходят во двор», — говорится на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что в квартире не установлены счетчики воды и электричества, но по желанию можно организовать их установку. Также требуется провести ремонт. В помещении предусмотрено место для установки душа. 

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В Челябинске выставлена на продажу очень компактная студия, площадью около 12 квадратных метров. За маленькую квартиру в здании бывшего общежития продавец просит 900 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Квартира-студия расположена в Ленинском районе по улице Энергетиков, 3 на втором этаже четырехэтажного здания. Общая площадь жилья составляет всего 12,4 квадратных метра, а окна выходят во двор», — говорится на сайте «Авито». Продавец отмечает, что в квартире не установлены счетчики воды и электричества, но по желанию можно организовать их установку. Также требуется провести ремонт. В помещении предусмотрено место для установки душа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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