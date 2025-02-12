Самую маленькую квартиру в Челябинске продают за 900 тысяч рублей

В Челябинске выставлена на продажу очень компактная студия, площадью около 12 квадратных метров. За маленькую квартиру в здании бывшего общежития продавец просит 900 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Квартира-студия расположена в Ленинском районе по улице Энергетиков, 3 на втором этаже четырехэтажного здания. Общая площадь жилья составляет всего 12,4 квадратных метра, а окна выходят во двор», — говорится на сайте «Авито».
Продавец отмечает, что в квартире не установлены счетчики воды и электричества, но по желанию можно организовать их установку. Также требуется провести ремонт. В помещении предусмотрено место для установки душа.
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