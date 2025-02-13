«Коммерсант»: суд в Москве отказался рассматривать иск супруги экс-мэра Сочи

Московский гарнизонный военный суд отказался рассматривать иск супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского — Янины Копайгородской, в котором она обжаловала свое увольнение с военной службы. В связи с этим находящейся под следствием в столице фигурантке пришлось обратиться в Луганский гарнизонный военный суд. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Чета обвиняемых Копайгородских таким образом хочет через суд вернуться на СВО. Вслед за супругой намерен подать заявление в Луганский гарнизонный военный суд и экс-градоначальник Сочи. Ему суд продлил нахождение в СИЗО до 17 мая за взятку и хищения. Супруга на тот же срок находится под домашним арестом», — пишет «Коммерсант».
Копайгородская подала иск в МГВС в декабре прошлого года с требованием признать незаконным приказ о её увольнении из бригады боевого управления имени святого князя Владимира, изданный 11 ноября 2024 года. Однако судьи столицы вернули данный иск без дальнейшего рассмотрения, указав, что ответчиком по делу должно выступать не Минобороны РФ, а военная часть, которая находится в Луганске.
Янина Копайгородская была задержана 12 ноября во время допроса по делу своего мужа. Она подозревается в растрате 3,5 миллиона рублей. Следствие считает, что Янина могла быть соучастником преступлений. А сам Алексей Копайгородский был задержан в зоне СВО по подозрению в создании организованной преступной группы.
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