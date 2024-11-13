Суд отправил под домашний арест жену экс-мэра Сочи Копайгородского

Суд в Москве отправил под домашний арест жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину. Это произошло в рамках расследования уголовного дела о крупной растрате.
«Суд в Москве отправил под домашний арест жену Копайгородского», — сообщает ТАСС. Там добавили, что такое решение связано с делом о значительной растрате.
Янина Копайгородская была задержана 12 ноября во время допроса по делу своего мужа. Она подозревается в растрате 3,5 миллиона рублей. Следствие считает, что Янина могла быть соучастником преступлений. А сам Алексей Копайгородский был задержан в зоне СВО по подозрению в создании организованной преступной группы.
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