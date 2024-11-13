13 ноября 2024

Суд отправил под домашний арест жену экс-мэра Сочи Копайгородского

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Янина Копайгородская отправлена под арест
Янина Копайгородская отправлена под арест Фото:

Суд в Москве отправил под домашний арест жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину. Это произошло в рамках расследования уголовного дела о крупной растрате.

«Суд в Москве отправил под домашний арест жену Копайгородского», — сообщает ТАСС. Там добавили, что такое решение связано с делом о значительной растрате.

Янина Копайгородская была задержана 12 ноября во время допроса по делу своего мужа. Она подозревается в растрате 3,5 миллиона рублей. Следствие считает, что Янина могла быть соучастником преступлений. А сам Алексей Копайгородский был задержан в зоне СВО по подозрению в создании организованной преступной группы.

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Суд в Москве отправил под домашний арест жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину. Это произошло в рамках расследования уголовного дела о крупной растрате. «Суд в Москве отправил под домашний арест жену Копайгородского», — сообщает ТАСС. Там добавили, что такое решение связано с делом о значительной растрате. Янина Копайгородская была задержана 12 ноября во время допроса по делу своего мужа. Она подозревается в растрате 3,5 миллиона рублей. Следствие считает, что Янина могла быть соучастником преступлений. А сам Алексей Копайгородский был задержан в зоне СВО по подозрению в создании организованной преступной группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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