Прокуратура помогла пенсионеру-банкроту из ХМАО избавиться от незаконных долгов

В Нефтеюганске пенсионеру, признанному банкротом, удалось избавиться от неправомерно начисленной задолженности за ЖКУ благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Ранее мировым судьей был вынесен приказ о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В связи с тем, что пенсионер признан банкротом, данная задолженность подлежала списанию. Между тем Югорским фондом капитального ремонта задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт из платежных документов не исключена», — объяснили в прокуратуре.
Прокурор обратился к руководству фонда с требованием устранить нарушения. В результате долг был успешно исключен из платежных документов.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура заставила компанию «Стройпромсервис» выплатить задолженность по зарплате уволенному участнику СВО. Организация также была привлечена к административной ответственности.
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