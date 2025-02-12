12 февраля 2025

Прокуратура помогла пенсионеру-банкроту из ХМАО избавиться от незаконных долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеру из ХМАО удалось избавиться от неправомерной задолженности за ЖКУ
Пенсионеру из ХМАО удалось избавиться от неправомерной задолженности за ЖКУ Фото:

В Нефтеюганске пенсионеру, признанному банкротом, удалось избавиться от неправомерно начисленной задолженности за ЖКУ благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Ранее мировым судьей был вынесен приказ о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В связи с тем, что пенсионер признан банкротом, данная задолженность подлежала списанию. Между тем Югорским фондом капитального ремонта задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт из платежных документов не исключена», — объяснили в прокуратуре.

Прокурор обратился к руководству фонда с требованием устранить нарушения. В результате долг был успешно исключен из платежных документов.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура заставила компанию «Стройпромсервис» выплатить задолженность по зарплате уволенному участнику СВО. Организация также была привлечена к административной ответственности.

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В Нефтеюганске пенсионеру, признанному банкротом, удалось избавиться от неправомерно начисленной задолженности за ЖКУ благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Ранее мировым судьей был вынесен приказ о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В связи с тем, что пенсионер признан банкротом, данная задолженность подлежала списанию. Между тем Югорским фондом капитального ремонта задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт из платежных документов не исключена», — объяснили в прокуратуре. Прокурор обратился к руководству фонда с требованием устранить нарушения. В результате долг был успешно исключен из платежных документов. Ранее URA.RU писало, что прокуратура заставила компанию «Стройпромсервис» выплатить задолженность по зарплате уволенному участнику СВО. Организация также была привлечена к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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