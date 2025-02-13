В Озерске на 23 года осудили маньяка-педофила, торговавшего наркотиками

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Избрание меры пресечения Сергею Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, замок, арест, суд, клетка, руки, задержание
Мужчина был осужден по совокупности нарушений закона и будет отправлен на принудительное лечение Фото:

В Озерске Челябинской области по совокупности тяжких преступлений местный житель приговорен к 23 годам лишения свободы. Кроме того, к нему применят принудительные медицинские меры с лечением у психиатра, сообщает пресс-служба Озерского горсуда. Он обвиняется в насилии к детям, распространении наркотиков, истязании и других преступлениях.

«По совокупности преступлений местному жителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года. Также ему назначена принудительная мера в виде лечения у врача-психиатра», — уточнили в пресс-службе суда. Суд также удовлетворил гражданские иски о возмещении морального вреда: одной потерпевшей он выплатит 1,5 миллиона, другой — один миллион рублей.

Среди уголовных статей местного жителя значатся насильственные действия сексуального характера по отношению к детям с причинением тяжкого вреда здоровью, сбыт наркотиков несовершеннолетним, склонение детей к приему алкоголя и наркотиков, истязание и изнасилование детей, жестокое обращение с собственным ребенком. Первые пять лет осужденный проведен в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима.

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В Озерске Челябинской области по совокупности тяжких преступлений местный житель приговорен к 23 годам лишения свободы. Кроме того, к нему применят принудительные медицинские меры с лечением у психиатра, сообщает пресс-служба Озерского горсуда. Он обвиняется в насилии к детям, распространении наркотиков, истязании и других преступлениях. «По совокупности преступлений местному жителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года. Также ему назначена принудительная мера в виде лечения у врача-психиатра», — уточнили в пресс-службе суда. Суд также удовлетворил гражданские иски о возмещении морального вреда: одной потерпевшей он выплатит 1,5 миллиона, другой — один миллион рублей. Среди уголовных статей местного жителя значатся насильственные действия сексуального характера по отношению к детям с причинением тяжкого вреда здоровью, сбыт наркотиков несовершеннолетним, склонение детей к приему алкоголя и наркотиков, истязание и изнасилование детей, жестокое обращение с собственным ребенком. Первые пять лет осужденный проведен в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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