В Озерске на 23 года осудили маньяка-педофила, торговавшего наркотиками

13 февраля 2025 в 17:39 Размер текста - 17 +

Мужчина был осужден по совокупности нарушений закона и будет отправлен на принудительное лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Озерске Челябинской области по совокупности тяжких преступлений местный житель приговорен к 23 годам лишения свободы. Кроме того, к нему применят принудительные медицинские меры с лечением у психиатра, сообщает пресс-служба Озерского горсуда. Он обвиняется в насилии к детям, распространении наркотиков, истязании и других преступлениях. «По совокупности преступлений местному жителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года. Также ему назначена принудительная мера в виде лечения у врача-психиатра», — уточнили в пресс-службе суда. Суд также удовлетворил гражданские иски о возмещении морального вреда: одной потерпевшей он выплатит 1,5 миллиона, другой — один миллион рублей. Среди уголовных статей местного жителя значатся насильственные действия сексуального характера по отношению к детям с причинением тяжкого вреда здоровью, сбыт наркотиков несовершеннолетним, склонение детей к приему алкоголя и наркотиков, истязание и изнасилование детей, жестокое обращение с собственным ребенком. Первые пять лет осужденный проведен в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Озерске Челябинской области по совокупности тяжких преступлений местный житель приговорен к 23 годам лишения свободы. Кроме того, к нему применят принудительные медицинские меры с лечением у психиатра, сообщает пресс-служба Озерского горсуда. Он обвиняется в насилии к детям, распространении наркотиков, истязании и других преступлениях. «По совокупности преступлений местному жителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года. Также ему назначена принудительная мера в виде лечения у врача-психиатра», — уточнили в пресс-службе суда. Суд также удовлетворил гражданские иски о возмещении морального вреда: одной потерпевшей он выплатит 1,5 миллиона, другой — один миллион рублей. Среди уголовных статей местного жителя значатся насильственные действия сексуального характера по отношению к детям с причинением тяжкого вреда здоровью, сбыт наркотиков несовершеннолетним, склонение детей к приему алкоголя и наркотиков, истязание и изнасилование детей, жестокое обращение с собственным ребенком. Первые пять лет осужденный проведен в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима.