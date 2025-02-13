Гладков уволил своего советника

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Вячеслав Гладков освободил своего советника от должности
Вячеслав Гладков освободил своего советника от должности Фото:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил советника по вопросам добровольчества Артура Чигринова. Об этом сообщил сам глава региона.

«Освободил от должности советника губернатора на общественных началах по вопросам добровольчества Чигринова Артура Александровича», — написал Гладков в своем telegram-канале. При этом он не уточнил, по какой причине был уволен его советник.

Артур Чигринов помимо занимаемой должности советника ранее руководил государственный казенным учреждением «Охотнадзор». К настоящему моменту оно ликвидировано.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил советника по вопросам добровольчества Артура Чигринова. Об этом сообщил сам глава региона. «Освободил от должности советника губернатора на общественных началах по вопросам добровольчества Чигринова Артура Александровича», — написал Гладков в своем telegram-канале. При этом он не уточнил, по какой причине был уволен его советник. Артур Чигринов помимо занимаемой должности советника ранее руководил государственный казенным учреждением «Охотнадзор». К настоящему моменту оно ликвидировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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