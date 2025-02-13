В Сургуте из-за морозов отменили занятия у школьников младших классов

В Сургуте ученики младших классов первой смены не пойдут в школу. Занятия отменили из-за погодных условий, сообщили в городской мэрии.
«Администрация города сообщает. В связи с низкой температурой воздуха 14.02.2025 отменяются занятия с 1 по 4 классы 1 смены школ города Сургута», — рассказали в мэрии.
Согласно данным сервиса Яндекс.Погода в Сургуте 14 февраля температура воздуха опустится вплоть до -31 градуса. Прогнозируется ясная погода с порывами ветра до 3 метров в секунду.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вернутся 30-градусные морозы. В связи с похолоданием также прогнозировались актировки в школах округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!