13 февраля 2025
12 февраля 2025

В Сургуте из-за морозов отменили занятия у школьников младших классов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Занятия отменили у учеников с 1 по 4 класс первой смены в Сургуте
Занятия отменили у учеников с 1 по 4 класс первой смены в Сургуте Фото:
новость из сюжета
Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

В Сургуте ученики младших классов первой смены не пойдут в школу. Занятия отменили из-за погодных условий, сообщили в городской мэрии. 

«Администрация города сообщает. В связи с низкой температурой воздуха 14.02.2025 отменяются занятия с 1 по 4 классы 1 смены школ города Сургута», — рассказали в мэрии. 

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода в Сургуте 14 февраля температура воздуха опустится вплоть до -31 градуса. Прогнозируется ясная погода с порывами ветра до 3 метров в секунду. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вернутся 30-градусные морозы. В связи с похолоданием также прогнозировались актировки в школах округа. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте ученики младших классов первой смены не пойдут в школу. Занятия отменили из-за погодных условий, сообщили в городской мэрии.  «Администрация города сообщает. В связи с низкой температурой воздуха 14.02.2025 отменяются занятия с 1 по 4 классы 1 смены школ города Сургута», — рассказали в мэрии.  Согласно данным сервиса Яндекс.Погода в Сургуте 14 февраля температура воздуха опустится вплоть до -31 градуса. Прогнозируется ясная погода с порывами ветра до 3 метров в секунду.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вернутся 30-градусные морозы. В связи с похолоданием также прогнозировались актировки в школах округа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...