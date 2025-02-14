Челябинский губернатор Текслер вручил 40 госнаград

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 февраля вручил государственные награды 40 известным жителям региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Каждый из вас неизменно проявляет высокую ответственность, самоотдачу, верность служебному и гражданскому долгу. И, конечно, вас всех объединяет чувство патриотизма, любви к нашей большой, великой Родине — России, и, конечно, к нашей малой родине — Челябинской области», — обратился Текслер к награждаемым. Среди них были ученые, общественные деятели, представители бизнеса и промышленности, работники здравоохранения, культуры и спорта, руководители различных уровней.
Указами президента РФ медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени награждены 19 человек. В их числе сотрудники автозавода «Урал», «ЧТЗ-Уралтрак», завода «Пластмасс» и других предприятий. Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил член общественного совета Федерального дорожного агентства Александр Луцет.
Семи медработникам присвоены звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» и «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации». Еще одному Текслер вручил медаль Луки Крымского.
Трем жителям региона присвоены звания «Заслуженный артист РФ», «Заслуженный машиностроитель РФ» и «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Благодарственное письмо президента РФ Текслер вручил трем общественным деятелям.
Кроме государственных, Текслер вручил региональные награды: медаль «За вклад в развитие Челябинской области», медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, знаки отличия «За безупречную службу» и «Почетный наставник». Также были присвоены почетные звания Почетного гражданина, Почетного наставника и Заслуженного работника физической культуры Челябинской области.
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