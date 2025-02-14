В Екатеринбурге судят бизнесменов по делу об отмывании миллионов. Фото

В Екатеринбурге стартовал суд над бизнесменами Лукачем и Молотиловым

14 февраля 2025 в 17:49 Размер текста - 17 +

Вадим Лукач (в синем) и Олег Молотилов Фото: Сергей Бодров © URA.RU Чкаловский райсуд Екатеринбурга начал судить бизнесменов Вадима Лукача и Олега Молотилова, которые обвиняются в отмывании более 400 миллионов рублей и мошенничестве. Оба свою вину не признают. Во время заседания им смягчили меру пресечения, избрав запрет определенных действий, передает корреспондент URA.RU. Об уголовном преследовании предпринимателей стало известно в декабре 2023 года. Дело связано с арендой и покупкой земель в 2007 году. По версии следствия, Лукач и Молотилов якобы незаконно получили контроль над 56 участками, которые принадлежали ФГУП «Исток» Россельхозакадемии. С изменением Земельного кодекса участки нужно было отдать в аренду, либо приобрести. У академии не хватало средств на покрытие расходов, тогда было принято решение избавиться от земель. Новость по теме Суд Москвы арестовал двух свердловских бизнесменов «Исток» уступил право аренды компаниям, аффилированным с Молотоловым и Лукачем. Затем они подали иск к Росимуществу с требованием продать земли в собственность. Суд обязал передать участки бизнесменам по сниженной ставке. На площадке якобы собирались возводить ЖК. Но в 2022-м прокуратура подала иск уже к предпринимателям с целью признать сделки недействительными. Началось судебное разбирательство. В октябре 2023 года суд частично удовлетворил иск. Через два месяца против бизнесменов возбудили дело. Лукача и Молотилова сначала отправили в СИЗО, затем перевели под домашний арест. Сейчас, все земельные участки, находятся в федеральной собственности, сказал адвокат Молотилова Максим Колесников. «Исток» не предъявил гражданский иск к бизнесменам, потому что земля возвращена, а, соответственно, никакого ущерба нет, добавил второй защитник Константин Акулич. По его словам, дело может быть и вовсе прекращено за истечением сроков давности. «Хотел бы сказать, что за весь период следствия, меня ни разу не допрашивали. Это произошло только, когда мне вменили статью [о легализации денежных средств]. Только тогда я смог озвучить свою позицию. Считаю, что это неправильно со стороны следствия. Есть некая предвзятость», — заявил Молотилов. Предприниматели вину отрицают Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чкаловский райсуд Екатеринбурга начал судить бизнесменов Вадима Лукача и Олега Молотилова, которые обвиняются в отмывании более 400 миллионов рублей и мошенничестве. Оба свою вину не признают. Во время заседания им смягчили меру пресечения, избрав запрет определенных действий, передает корреспондент URA.RU. Об уголовном преследовании предпринимателей стало известно в декабре 2023 года. Дело связано с арендой и покупкой земель в 2007 году. По версии следствия, Лукач и Молотилов якобы незаконно получили контроль над 56 участками, которые принадлежали ФГУП «Исток» Россельхозакадемии. С изменением Земельного кодекса участки нужно было отдать в аренду, либо приобрести. У академии не хватало средств на покрытие расходов, тогда было принято решение избавиться от земель. «Исток» уступил право аренды компаниям, аффилированным с Молотоловым и Лукачем. Затем они подали иск к Росимуществу с требованием продать земли в собственность. Суд обязал передать участки бизнесменам по сниженной ставке. На площадке якобы собирались возводить ЖК. Но в 2022-м прокуратура подала иск уже к предпринимателям с целью признать сделки недействительными. Началось судебное разбирательство. В октябре 2023 года суд частично удовлетворил иск. Через два месяца против бизнесменов возбудили дело. Лукача и Молотилова сначала отправили в СИЗО, затем перевели под домашний арест. Сейчас, все земельные участки, находятся в федеральной собственности, сказал адвокат Молотилова Максим Колесников. «Исток» не предъявил гражданский иск к бизнесменам, потому что земля возвращена, а, соответственно, никакого ущерба нет, добавил второй защитник Константин Акулич. По его словам, дело может быть и вовсе прекращено за истечением сроков давности. «Хотел бы сказать, что за весь период следствия, меня ни разу не допрашивали. Это произошло только, когда мне вменили статью [о легализации денежных средств]. Только тогда я смог озвучить свою позицию. Считаю, что это неправильно со стороны следствия. Есть некая предвзятость», — заявил Молотилов.