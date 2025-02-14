Авария произошла на объездной дороге
Из-за аварии с участием бензовоза в Перми на Красавинском мосту образовалась длинная пробка. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Длинная пробка на Красавинском мосту. Все из-за ДТП с бензовозом», — пояснили собеседники агентства. Кадрами с места события поделился telegram-канал «ЧП ДТП Пермь».
Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщила, что сотрудники полиции находятся на месте происшествия. «Движение на мосту затруднено. Рекомендуем автомобилистам искать пути объезда», — заявили правоохранители.
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