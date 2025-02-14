14 февраля 2025

Из-за ДТП с бензовозом образовалась пробка на Красавинском мосту в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на объездной дороге
Авария произошла на объездной дороге Фото:

Из-за аварии с участием бензовоза в Перми на Красавинском мосту образовалась длинная пробка. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Длинная пробка на Красавинском мосту. Все из-за ДТП с бензовозом», — пояснили собеседники агентства. Кадрами с места события поделился telegram-канал «ЧП ДТП Пермь».

Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщила, что сотрудники полиции находятся на месте происшествия. «Движение на мосту затруднено. Рекомендуем автомобилистам искать пути объезда», — заявили правоохранители.

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Из-за аварии с участием бензовоза в Перми на Красавинском мосту образовалась длинная пробка. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Длинная пробка на Красавинском мосту. Все из-за ДТП с бензовозом», — пояснили собеседники агентства. Кадрами с места события поделился telegram-канал «ЧП ДТП Пермь». Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщила, что сотрудники полиции находятся на месте происшествия. «Движение на мосту затруднено. Рекомендуем автомобилистам искать пути объезда», — заявили правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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