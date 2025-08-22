В Перми новый выставочный центр построят по механизму КРТ

Власти Пермского края планируют построить в столице региона новый экспоцентр по механизму комплексного развития территории (КРТ). Торги хотят объявить до конца 2025 года. Об этом рассказал Депутат Законодательного собрания Пермского края Павел Черепанов во время форума «Город будущего», на котором был корреспондент URA.RU.
«У нас есть стратегическая задача получить большой экспоцентр. И я уверен, что до конца года мы объявим аукцион через механизм КРТ», — сказал Черепанов.
Он добавил, что новый выставочный центр будет расположен на месте «Пермь Экспо». Для этого придется снести заправочную станцию, большое количество зданий и сотни гаражей.
О планах пермских властей построить новый выставочный комплекс стало известно в июне 2025 года. Здание рассчитано на тысячу посетителей и будет включать 12 тысяч квадратных метров выставочных площадей.
