Спасатели не смогли добраться до пермячки, застрявшей на пике Победы

Спасатели приняли решение вернуться в лагерь (архивное фото)
Спасатели приняли решение вернуться в лагерь (архивное фото) Фото:
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Команда спасателей не смогла добраться до альпинистки из Перми Натальи Наговицыной, которая сломала ногу и находится на пике Победы с 12 августа. Альпинисты начали восхождение, но им помещала погода. Также у руководителя группы ухудшилось самочувствие, сообщили в telegram-канале Mash.

«Спасатели не смогли пробиться к россиянке на пике Победы и вернулись в лагерь из-за травмы руководителя группы и ухудшения погоды. Виталия Акимова начала беспокоить травма, которую он получил 16 августа при жесткой посадке во время первой попытки спасти туристку», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Виталий Акимов опытный альпинист. Он более 16 раз восходил на семитысячники. Кроме него в команде спасателей еще три человека. О том, что альпинисты планируют отправиться к Наталье Наговицыной, стало известно утром 22 августа. Альпинисты хотели дойти до пермячки к 24 августа. Также для эвакуации девушки готовился вылететь самолет с итальянскими альпинистами. Они также планировали забрать тело погибшего альпиниста Луки. Но их вылет отложили до 25 августа.

