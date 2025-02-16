Песков раскрыл, на каких ошибках учится Россия

Песков: Россия будет учитывать обман Запада при следующих переговорах
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РФ считает уроком для себя обман со стороны Запада во время минских переговоров
РФ считает уроком для себя обман со стороны Запада во время минских переговоров Фото:

Россия извлекла большой урок после того, как Запад обманул ее с минскими соглашениями. Этот опыт пригодится РФ в тот момент, когда она в следующий раз будет отстаивать свои интересы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. 

«Если канцлер ФРГ уже отойдя от дел, уже не неся ответственности за положение вещей, говорит: „Мы не собирались ничего выполнять, нам нужно было тянуть время“. Разве это не обман? По-русски это обман», — заявил Дмитрий Песков в интервью для журналиста Павла Зарубина. Фрагмент видеозаписи опубликован в telegram-канале корреспондента. 

Дмитрий Песков подчеркнул, что этот обман должен стать для России уроком и «еще одним опытом». Это, по мнению представителя Кремля, поможет РФ лучше отстаивать свои интересы. 

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Россия извлекла большой урок после того, как Запад обманул ее с минскими соглашениями. Этот опыт пригодится РФ в тот момент, когда она в следующий раз будет отстаивать свои интересы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.  «Если канцлер ФРГ уже отойдя от дел, уже не неся ответственности за положение вещей, говорит: „Мы не собирались ничего выполнять, нам нужно было тянуть время“. Разве это не обман? По-русски это обман», — заявил Дмитрий Песков в интервью для журналиста Павла Зарубина. Фрагмент видеозаписи опубликован в telegram-канале корреспондента.  Дмитрий Песков подчеркнул, что этот обман должен стать для России уроком и «еще одним опытом». Это, по мнению представителя Кремля, поможет РФ лучше отстаивать свои интересы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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