Песков раскрыл, на каких ошибках учится Россия

Россия извлекла большой урок после того, как Запад обманул ее с минскими соглашениями. Этот опыт пригодится РФ в тот момент, когда она в следующий раз будет отстаивать свои интересы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Если канцлер ФРГ уже отойдя от дел, уже не неся ответственности за положение вещей, говорит: „Мы не собирались ничего выполнять, нам нужно было тянуть время“. Разве это не обман? По-русски это обман», — заявил Дмитрий Песков в интервью для журналиста Павла Зарубина. Фрагмент видеозаписи опубликован в telegram-канале корреспондента.
Дмитрий Песков подчеркнул, что этот обман должен стать для России уроком и «еще одним опытом». Это, по мнению представителя Кремля, поможет РФ лучше отстаивать свои интересы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.