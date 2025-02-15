15 февраля 2025

Начальнику спецприемника из Перми предъявлено обвинение в мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейский похитил годовые премии личного состава
Полицейский похитил годовые премии личного состава Фото:

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве начальнику специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту №2 управления МВД России по Перми. Об этом сообщает СУ СКР России по Пермскому краю.

«Следователи предъявили сотруднику полиции обвинение в совершении мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере. Установлено, что в декабре 2024 года он похитил 825 тысяч рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам, обманув их. Преступление выявили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю», — написали представители ведомства в telegram-канале. .

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Следователи предъявили обвинение в мошенничестве начальнику специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту №2 управления МВД России по Перми. Об этом сообщает СУ СКР России по Пермскому краю. «Следователи предъявили сотруднику полиции обвинение в совершении мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере. Установлено, что в декабре 2024 года он похитил 825 тысяч рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам, обманув их. Преступление выявили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю», — написали представители ведомства в telegram-канале. . По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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