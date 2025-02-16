Обеспечение безопасности на фестивале «Млада a capella Пермь» оценили в 2,5 млн

Академический хор «Млада» объявил закупку услуг по обеспечению общественной безопасности на музыкальном фестивале «Млада a capella Пермь», который начнется в Перми в мае 2025 года. Начальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей.
«Подрядчик должен будет обеспечить круглосуточную охрану имущества в промежуточный день фестиваля, при проведении монтажных и демонтажных работ, а также во время фестиваля на двух площадках. К выполнению обязанностей по охране при проведении мероприятия не допускаются охранники-стажеры», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Музыкальный фестиваль «Млада стартует в Перми в мае 2025 года. Для участия в аукционе потенциальные подрядчики должны подать свои заявки до 24 февраля.
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