Мужчина занялся сексом с 13-летней свердловчанкой, познакомившись с ней в Dota 2

17 февраля 2025 в 17:11 Размер текста - 17 +

Геймера лишили свободы на пять лет (архивное фото) Фото: Kelly Hunter/Flickr Уроженец Калининграда 24-летний Роман Диких познакомился в онлайн-игре Dota 2 с 13-летней жительницей Асбеста (Свердловская область), а через время между ними завелся роман по переписке. Молодой человек перевел отношения в реальную жизнь, приехав к школьнице в город, где занимался с ней сексом в арендованной квартире, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда. «В июне мужчина решил перевести общение с девушкой в офлайн, приехал в Асбест и снял квартиру, где периодически уединялся с возлюбленной. О том, что партнерша несовершеннолетняя, мужчина знал достоверно», — пояснили в инстанции. О том, чем они занимались, стало известно после того, как в один из дней Роман вызвал девочке скорую, а та отказалась от госпитализации. Медикам вызов показался странным, они рассказали об этом в полицию. В ходе проверки парень признался в отношениях с малолетней. Диких попал под уголовное дело, частично признав вину. При этом он оспаривал количество эпизодов и их квалификацию. Асбестовский горсуд признал молодого человека виновным в 14 эпизодах интимной связи с ребенком. Ему назначили пять лет лишения свободы с запретом на работу педагогом на семь лет. После освобождения ему будет ограничена свобода на полтора года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Калининграда 24-летний Роман Диких познакомился в онлайн-игре Dota 2 с 13-летней жительницей Асбеста (Свердловская область), а через время между ними завелся роман по переписке. Молодой человек перевел отношения в реальную жизнь, приехав к школьнице в город, где занимался с ней сексом в арендованной квартире, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда. «В июне мужчина решил перевести общение с девушкой в офлайн, приехал в Асбест и снял квартиру, где периодически уединялся с возлюбленной. О том, что партнерша несовершеннолетняя, мужчина знал достоверно», — пояснили в инстанции. О том, чем они занимались, стало известно после того, как в один из дней Роман вызвал девочке скорую, а та отказалась от госпитализации. Медикам вызов показался странным, они рассказали об этом в полицию. В ходе проверки парень признался в отношениях с малолетней. Диких попал под уголовное дело, частично признав вину. При этом он оспаривал количество эпизодов и их квалификацию. Асбестовский горсуд признал молодого человека виновным в 14 эпизодах интимной связи с ребенком. Ему назначили пять лет лишения свободы с запретом на работу педагогом на семь лет. После освобождения ему будет ограничена свобода на полтора года.