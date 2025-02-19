Газовщики смогут заходить в квартиры без разрешения жильцов

Газовщики смогут без разрешения жильцов входить в их квартиры, если получат соответствующее решение суда. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«В течение 12 дней, то есть в сокращенном и упрощенном порядке, суд будет обязан вынести решение, на основании которого газовщики совместно с ФССП — органом, который уполномочен на принудительное исполнение решений суда, — будут возвращаться в квартиры, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь», — передает слова Колунова ТАСС. 25 февраля Госдума рассмотрит законопроект, который обязывает собственников и арендаторов обеспечивать доступ к газовому оборудованию.
Авторы законопроекта подчеркивают, что отсутствие доступа к газовому оборудованию может угрожать жизни жильцов. Это также может негативно сказаться на их здоровье, подчеркнул Колунов.
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