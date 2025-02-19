Газовщики смогут заходить в квартиры без разрешения жильцов

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Отсутствие доступа к газовому оборудованию угрожает жизни и здоровью жильцов, заявил Колунов
Отсутствие доступа к газовому оборудованию угрожает жизни и здоровью жильцов, заявил Колунов Фото:

Газовщики смогут без разрешения жильцов входить в их квартиры, если получат соответствующее решение суда. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«В течение 12 дней, то есть в сокращенном и упрощенном порядке, суд будет обязан вынести решение, на основании которого газовщики совместно с ФССП — органом, который уполномочен на принудительное исполнение решений суда, — будут возвращаться в квартиры, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь», — передает слова Колунова ТАСС. 25 февраля Госдума рассмотрит законопроект, который обязывает собственников и арендаторов обеспечивать доступ к газовому оборудованию.

Авторы законопроекта подчеркивают, что отсутствие доступа к газовому оборудованию может угрожать жизни жильцов. Это также может негативно сказаться на их здоровье, подчеркнул Колунов.

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Газовщики смогут без разрешения жильцов входить в их квартиры, если получат соответствующее решение суда. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. «В течение 12 дней, то есть в сокращенном и упрощенном порядке, суд будет обязан вынести решение, на основании которого газовщики совместно с ФССП — органом, который уполномочен на принудительное исполнение решений суда, — будут возвращаться в квартиры, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь», — передает слова Колунова ТАСС. 25 февраля Госдума рассмотрит законопроект, который обязывает собственников и арендаторов обеспечивать доступ к газовому оборудованию. Авторы законопроекта подчеркивают, что отсутствие доступа к газовому оборудованию может угрожать жизни жильцов. Это также может негативно сказаться на их здоровье, подчеркнул Колунов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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