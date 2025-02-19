«Коммерсант»: цены в платных клиниках России выросли до 60%

В платных клиниках России цены выросли на 60%. Большинство учреждений повышают стоимость услуг на 10–20%, однако крупные клиники иногда поднимают цены на 40–60% и больше. Об этом рассказала начальник управления взаимодействия с провайдерами «РЕСО-Гарантии» Нина Михайлова.
«В основном клиники стараются поднять цены на 10–20%. Но некоторые, в том числе крупные клиники, стараются поднять цены на 40–60% и даже более», — передает слова Михайловой «Коммерсант». Она добавила, что количество покупок при этом увеличилось на 25%, а средний чек достиг 4,7 тысячи рублей, повысившись на 19%.
Компании, предоставляющие услуги добровольного медицинского страхования (ДМС), отмечают чрезмерный рост тарифов с 2024 года. По словам Михайловой, это может значительно превысить уровень инфляции, что не устраивает клиентов и ставит под угрозу финансовую устойчивость компаний, покупающих такие услуги для сотрудников.
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