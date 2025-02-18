В Челябинской области средний размер кредита наличными снизился до 110 тысяч рублей

В Челябинской области средний размер выданных банками кредитов наличными в январе 2025 года сократился на 15% — со 130 до 110 тысяч рублей. На 13%, с 3,77 до 3,26 снизился и общий объем выданных средств. А вот количество выданных кредитов возросло на 2% — с 28,92 до 29,57 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).
«Свердловская область вошла в ТОП-5 по объемам кредитования наличными в январе — в регионе выдано 45,21 тысяч кредитов на 5,45 млрд рублей. Количество выданных кредитов увеличилось на один процент, а вот общий объем средств сократился на 22%. Также в первую пятерку регионов РФ по объемам кредитования наличными в январе вошли Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Челябинская область — на 10-м месте», — уточнили в пресс-службе ОКБ.
Абсолютно во всех регионах страны средний чек кредита наличными в январе по сравнению с итогами декабря сократился — в среднем по стране со 170 до 119 тыс. рублей. Самые крупные кредиты выдавались жителям Севастополя — в среднем 294 тыс. рублей (за месяц минус 4%), Республики Крым — 267 тыс. (минус 3%), Москвы — 177 тыс. (минус 25%), Санкт-Петербурга — 168 тыс. (минус 17%) и Дагестана — 161 тыс. рублей (минус 27%).
Всего за январь банки выдали россиянам 1,28 млн кредитов наличными на 152,42 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 45%, а объем — на 61%.
Накануне ОКБ сообщило, что в Челябинской области и других регионах РФ средний лимит кредитных карт снизился в январе до 103 тысяч рублей.
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